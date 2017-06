Større isfrie områder i Antarktis, viser ny studie

Klimaendringer vil føre til at de isfrie områdene i Antarktis vil vokse med over 17.000 kvadratkilometer. Det kan bli dramatisk for flora og fauna der.

For første gang er det gjennomført en studie av hvordan issmelting og global oppvarming vil påvirke de isfrie områdene i Antarktis. Rapporten er publisert torsdag i magasinet Nature. Store konsekvenser Forskerne er kommet fram til at de isfrie områdene, som i dag utgjør mindre enn 1 prosent av Antarktis, vil øke med 25 prosent innen 2100. Det høres ikke så mye ut, men konsekvensene kan bli store for planter og dyr som kun lever i disse områdene og ingen andre steder på jorda. – Selv om dette kanskje vil gi artene nye områder å spre seg til, kan det også føre til spredning av invaderende arter og, på lengre sikt, utryddelse av mindre konkurransedyktige arter hjemmehørende der, sier seniorforsker Aleks Terauds ved Australian Antarctic Division. Utkonkurrerer hverandre En av følgene issmelting på land kan få, er at de isfrie områdene som i dag ligger atskilt, blir forbundet og at arter fra disse områdene vil kunne utkonkurrere hverandre i økosystemet. Forskningen på issmelting i Antarktis har hittil konsentrert seg om smelting til havs og følgene for havnivået global. Terauds mener konsekvensene for det biologiske mangfoldet på land er blitt glemt.