Støres sønn kjemper mot regjeringens sprengstoffplaner

Regjeringen ønsker å bygge det som i så fall vil bli Europas største sprengstoffabrikk i Hurummarka på Hurum, der Magnus Støre (36) bor med kone og to sønner. Målet er at fabrikken skal være i drift i 2030.

– Jeg ønsker at Hurum fortsatt skal være et sted for vann og natur, ikke ild og eksplosiver, sier Magnus Støre til VG.

Planene ble lansert etter Russlands fullskalakrig mot Ukraina i 2022. I 2024 besøkte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) den eksisterende fabrikken til Chemring Nobel på Hurum.

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– Regjeringen samarbeider tett med forsvarsindustrien for å skalere opp produksjonen. Det er viktig for at vi skal kunne møte norske, allierte og ukrainske behov, sa statsministeren til NTB da.

Magnus Støre mener opprustning ikke er veien å gå.

– Jeg tror ikke en massiv opprustning av Nato, som allerede er verdens mektigste forsvarsallianse – med USA i spissen, vil føre til en trygg verden, sier han til avisen.

Han og kona Mette Harr Støre har startet Selvig Fredsgård i Hurum, og ønsker at Hurummarka skal bli «et arnested for en global fredsbevegelse».

Planene om fabrikken utløste i februar 2025 store demonstrasjoner blant flere grupper. Hurum og Røyken Naturvernforbund samlet da inn over 3000 underskrifter mot utbyggingen. I starten av juni i år har tallet steget til over 6000.