Støre om forhandlingene med USA: Vi må være forberedt på at vi får høy toll

– Vi har konstruktive samtaler med USA, og det er jeg glad for. Men slik amerikanerne har lagt opp dette, så må vi være forberedt på at vi får en tollsats som kan være høy, sier statsministeren til NTB onsdag – to dager før fristen amerikanerne har satt, utløper.

President Donald Trumps beskjed til Norge har så langt vært at norske varer vil få toll på 15 prosent. Norges håp er å forhandle dette ned til 10 prosent, men det er det Trump selv som avgjør.

– Kritiske

Ifølge TV 2 er en mulig tollavtale mellom USA og Norge er mer eller mindre ferdig. Det som mangler, skal være godkjennelse fra Trump.

– Jeg gjentar at dette er et virkemiddel vi er kritiske til. Vi tror ikke verdenshandelen eller bilateral handel blir bedre med toll, understreker statsministeren.

Støre vil ikke sammenligne den norsk-amerikanske prosessen med den EU har hatt overfor USA. Den endte i en avtale med en generell tollsats på 15 prosent på EU-varer til USA – og ingen toll på varer som går motsatt vei.

Forhandlinger mellom de to store handelsblokkene i verden er naturlig nok ulike de som foregår mellom USA og Norge, som har en relativt beskjeden eksport over dammen, ifølge Støre.

– Vi må ta utgangspunkt i de norske spørsmålene og den dialogen vi har hatt med å se på også samarbeidsmuligheter med USA, sier han.

Frist på fredag

Fristen USA har satt for å inngå en avtale, utløper fredag 1. august. Norge har sine beste folk på saken, ifølge statsministeren. Han har tro på at de skal lykkes.

– Det er satt en frist til fredag, men verden fortsetter også etter den dagen. Så jeg har ikke tenkt å la meg at vi skal presses til noe resultat fordi det kommer en fredag, sier han.