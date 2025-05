– Hver og en av oss må forstå alvoret i situasjonen. Vi lever i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig. Vi må være forberedt på at Norge kan rammes av mer alvorlige sikkerhetstruende hendelser enn vi har erfart så langt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I dag legger regjeringen frem den nasjonale sikkerhetsstrategien. Det skjer i en tid med alvorlig sikkerhetspolitisk uro i Europa, og et stadig mer uklart forhold til USA.

Strategien skal beskrive Norges grunnleggende sikkerhetsinteresser og hvordan disse skal ivaretas. Dette er første gang en slik strategi legges frem i Norge.

– Vi må igjen være forberedt på at krig kan ramme Norge, sa statsministeren til Dagens Næringsliv før fremleggelsen.

Han viser til at vi må regne med et farligere og mer uforutsigbart Russland som nabo, og at vi må være forberedt på at også vi kan rammes.

– Det er ikke noe vi ser som sannsynlig eller noe som er i ferd med å skje, men å ta ansvar for frihet og selvstendighet handler om at vi må være forberedt, sier han til avisen.

Tettere nordisk og europeisk samarbeid

Strategien vil legge opp til tettere samarbeid med de nordiske landene og baltikum, og et sterkere sikkerhetssamarbeid med Tyskland, Frankrike, Polen og Storbritannia, skriver VG.

At USA nå fører en ukonvensjonell og konfronterende politikk, inkludert dramatiske endringer i handelspolitikken, skaper usikkerhet i forholdet til dem. Det er ikke gitt at det fremdeles vil være en omfattende amerikansk militær tilstedeværelse i Europa, heter det i strategidokumentet.

Regjeringen vil prioritere rask styrking av forsvarsevnen, økt motstandsdyktighet i samfunnet og styrket økonomisk sikkerhet.

I det ligger det at befolkningen må tenke gjennom hvordan man forbereder seg til krise og krig.

– Følg med og tenk selv. Folk må tenke gjennom hvilke ord bruker de, hvor deltar de, og hvilket ansvar tar de. Hvem stoler de på? Sånne spørsmål er egentlig kanskje oppdragelse i tidlig skoletrinn, men det er faktisk også avansert pensum for voksne, sier Støre til DN.

Seks grunnleggende sikkerhetsinteresser pekes ut i strategien, skriver NTB:

Et fritt og selvstendig Norge

Et sterkt demokrati

En åpen og omstillingsdyktig økonomi

Et trygt og tillitsfullt samfunn

Et alliert fellesskap og samhold i Europa

En verden som søker løsninger basert på folkeretten