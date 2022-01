Støre åpner for vannkraft i vernede vassdrag

I Stortingets spørretime onsdag ville opposisjonen vite om statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) siller seg positiv til utbygging av vannkraft i vernede vassdrag, slik både Frp, Høyre og Senterpartiet har åpent for.

Støre svarte at han er stolt av Norges verneplaner, men at ny eller utvidet vannkraft kan vurderes der flomdemping er formålet. Dette kan være aktuelt i en rekke norske elver og vassdrag.

– Men verneverdiene skal ikke settes i spill; det legger jeg til grunn. Men det er ikke der det store potensialet for Norge ligger. Det ligger i energieffektivisering, vindkraft, havvind og sol, sa Støre.

Mer regn gir flere TWh

Nikolai Astrup (Høyre) pekte på at mer nedbør på grunn av klimaendringer skaper et behov for mer flomvern, og at dette vannet også kan brukes til vannkraft.

– Det er ikke snakk om å legge nye fosser i rør, men om å utnytte potensialet som er det. På grunn av mer regn kan vi få 5 TWh mer strøm. Men det sier også noe om hvordan det vil gå i flomutsatte vassdrag. Vil regjeringen ta grep for å få dette til, spurte Astrup.

– Jeg er åpen på å se på hvordan mer regn kan brukes til mer kraft. Men jeg vil også sette en klar grense når det gjelder verna vassdrag og ikke regulere oss inn i en situasjon hvor vi setter det i spill. Men vi skal selvsagt se på flomvern, og om vi samtidig kan få mer kraft ut av det, svarte Støre.

– Utrolig å høre Støre

Både Astrup og Aps energipolitiker har tidligere vist til at det finnes ny teknologi som gjør ny vannkraftutbygging mer skånsom. De fikk denne uken støtte fra Jo Halvard Halleraker ved NTNU, som selv forsker på miljøløsninger for vannkraft.

Venstres Ola Elvestuen reagerer sterkt på signalene fra Støre.

– Det er utrolig å høre Støre på den ene siden si at han holder naturverdier høyt, men i neste setning være helt åpen for å se på utbygging av vernede vassdrag. Jeg tror stortingsflertallet har glemt definisjonen av varig vern. Det norske naturmangfoldets største trussel er denne regjeringen, sier Elvestuen.

Vernet skal ligge fast, men...

Også MDGs Rasmus Hansson ba statsministeren om å sette en stopper for debatten om utbygging av verna vassdrag.

– Poenget er at vannkraft er det man skal verne mot. Dette spørsmålet kommer Støre til å få mange ganger, også av egne velgere, sa Hansson.

– Vernet skal ligge fast. Flom og flomdemping er løftet fram som en mulighet også for kraft, men da skal ikke verneverdiene settes i spill. Jeg legger dette til grunn, svarte Støre.

Til sammen er 389 vassdrag i Norge enten helt eller delvis vernet mot utbygging.