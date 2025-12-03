Krise avverget – enighet om statsbudsjettet uten mer bruk av oljepenger

Enigheten mellom de fem partiene kom midt på natten, natt til onsdag. Klokka 2 innkalte de til en felles pressekonferanse i Stortinget.

– Budsjettet som forelå på lørdag, blir nå vedtatt med en del styrkinger, vil jeg si, på klima, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK onsdag morgen.

– Det er et bra budsjett, sier statsministeren noe senere i Politisk kvarter.

MDG: Tydelig klimapakke

MDG brøt forhandlingene i helgen, nettopp på grunn av det de mente var manglende klimaambisjoner i budsjettet, men ble de til slutt enige med Arbeiderpartiet, blant annet om å nedsette en kommisjon for avvikling av oljeindustrien i Norge.

– Vi har fått gjennomslag om tydelig klimapakke, sier MDG-leder Arild Hermstad tilfreds i NRK.

Støre avviser at prosessen rundt enigheten var kaotisk, og at enigheten mellom samarbeidspartiene skjedde på overtid.

– Det er 3. desember, og vi har klarhet for budsjettet. Finansdebatten er på fredag. Vi har gjort dette på en skikkelig og ordentlig måte. Dette resultatet er bra for landet, sier Støre onsdag morgen.

SV tapte om oljefondet

SV ville i helgen ikke undertegne den opprinnelige avtalen, som Rødt og Senterpartiet underskrev med Arbeiderpartiet, men fortsette forhandlingene. Natt til onsdag gikk de likevel med på en budsjettavtale med regjeringen selv om partiet ikke fikk medhold på flere av sine viktigste saker.

Palestina var en av SVs kampsaker, og der fikk de medhold i at Norge skal initiativ til et internasjonalt forbud mot import av bosettervarer. Det var også partiets ønske om å endre oljefondet. Den tapte partiet.

– Vi gikk inn i forhandlingene med krav om at våre sparepenger ikke skal være investert i folkemord og okkupasjon. Dessverre er motstanden mot dette total i Arbeiderpartiet. Motviljen er så gjennomført at selv ørsmå tiltak er helt umulige for dem, sa partileder Kjersti Bergstø etter at avtalen var undertegnet natt til onsdag.

Etter noen times hvile var Bergstø likevel klar på at det flere ting i budsjettavtalen, som er viktige for SVs velgere.

– Det ligger veldig store ting i denne avtalen. Vi har klart å stoppe gruvedrift på havbunnen. Ingen kan få til alt i ett budsjett. Jeg er kjempestolt over det vi har fått til, sier Bergstø onsdag morgen i NRK.

Ikke mer oljepenger

Enigheten kom etter at lederne for de fire samarbeidspartiene hadde sittet på kontoret til Tonje Brenna, Arbeiderpartiets parlamentariske leder, i flere timer.

Brenna understreket på pressekonferansen at budsjettinnstillingen fra lørdag ligger fast. Hun understreket at noen tydelige stolper har ligget til grunn for Ap.

– Vi skal ha en ansvarlig pengebruk, og det er uendret uttaksprosess fra oljefondet sammenlignet med regjeringens forslag. Det er fortsatt tilfelle i dag. Tallene i budsjettet for 2026 fra helgen er ikke endret, sa Brenna.

SV og MDGs gjennomslag

I forslaget til statsbudsjett som nå vil bli stemt inn fredag har nå de ulike partiene fremhevet ulike seire.

* MDG jubler for nasjonalt månedskort fra 2027 og en oljekommisjon. I tillegg økes CO2-avgiften på sokkelen.

* SV framhever at dobbelt så mye skog skal bli vernet, og at regjeringen forpliktes til å legge fram nye tiltak innen mai for å kutte utslipp av klimagasser, og det skal utredes norgespris på solkraft.

Rødt: Nå er ventetida endelig over

– Nå er ventetida endelig over. Det er 100 prosent sikkert at Rødts viktige gjennomslag blir norsk virkelighet, sier partileder Marie Sneve Martinussen.

Budsjettenigheten innebærer at det ikke blir noen eksperimenter knyttet til oljefondet eller olje- og gassnæringen, slår Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast.

– Disse er bærebjelker i velferdsstaten som vi tar vare på, sier han i en pressemelding.

Vedum trekker også fram distriktspolitiske satsinger, blant annet videreføring av ordningen med sletting av studielån i distriktene. Han trekker også fram gratis ferger i en rekke øysamfunn.

Vedum sier også at avgiftsøkningen på bensin og diesel er avlyst.