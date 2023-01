Støre: Åpen for å vurdere «alt av løsninger» som kan få ned strømprisene

– Vi er åpne for å vurdere alt av løsninger som kan stabilisere og få prisene ned. Men vi kommer aldri til å gå inn for kortsiktige løsninger som kan sette oss i trøbbel i fremtiden eller som kan true forsyningssikkerheten. Vi må finne løsningene i samarbeid med våre nordiske og europeiske naboer, sa Støre da han talte til Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag.

Både sentralstyret og Arbeiderpartiets statsråder er samlet på Sundvolden Hotel for å sette i gang det nye året og utvikle ny politikk.

Støre vedgår at de gikk ut av 2022 med et lavt nivå på meningsmålingene.

– Vi må ta på alvor at mange velgere er usikre nå. Mange setter seg på gjerdet og vil ha bedre svar fra oss. Blant annet når det gjelder strømpriser: Vi har vært vant med at de er lave og stabile, nå har de i over ett år vært høye og ustabile, sier statsministeren.