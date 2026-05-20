Abonner
energi

Storbritannia lemper på sanksjoner mot russisk råolje

Den kraftige prisoppgangen på drivstoff har fått Storbritannia til å lempe på sanksjonene mot russisk råolje.

En mann fyller diesel på bilen sin på en bensinstasjon i London. Britiske myndigheter lemper på sanksjonene mot russisk råolje for å få ned prishoppet på drivstoff.
En mann fyller diesel på bilen sin på en bensinstasjon i London. Britiske myndigheter lemper på sanksjonene mot russisk råolje for å få ned prishoppet på drivstoff. Foto: Kin Cheung/AP/NTB
NTB
20. mai 2026 - 08:42

Endringene ble innført onsdag og gjelder på ubestemt tid. Men de skal gjennomgås med jevne mellomrom i forbindelse med utviklingen av krigen i Midtøsten og blokaden av det viktige Hormuzstredet.

Ved å fjerne sanksjonene kan Storbritannia importere flydrivstoff og diesel basert på russisk råolje som er raffinert i tredjeland.

Tidligere har britene bestemt at de ikke vil kjøpe russisk olje som er raffinert i andre land, noe som skulle bidra til å svekke Russlands økonomi og muligheter for å finansiere krigen i Ukraina.

Tidligere denne uka sørget USAs finansminister Scott Bessent for å forlenge sanksjonsunntaket for kjøp av russisk olje som allerede er lagret på tankskip. Forlengelsen gjelder for ytterligere 30 dager.

Thina Saltvedt, bærekraftsanalytiker i Nordea.
Les også:

Energianalytiker: – Et av de verst tenkelige scenarioene

energiKrigen i UkrainaOlje og gass
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.