Storbritannia lemper på sanksjoner mot russisk råolje

Endringene ble innført onsdag og gjelder på ubestemt tid. Men de skal gjennomgås med jevne mellomrom i forbindelse med utviklingen av krigen i Midtøsten og blokaden av det viktige Hormuzstredet.

Ved å fjerne sanksjonene kan Storbritannia importere flydrivstoff og diesel basert på russisk råolje som er raffinert i tredjeland.

Tidligere har britene bestemt at de ikke vil kjøpe russisk olje som er raffinert i andre land, noe som skulle bidra til å svekke Russlands økonomi og muligheter for å finansiere krigen i Ukraina.

Tidligere denne uka sørget USAs finansminister Scott Bessent for å forlenge sanksjonsunntaket for kjøp av russisk olje som allerede er lagret på tankskip. Forlengelsen gjelder for ytterligere 30 dager.