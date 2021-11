Storbritannia investerer i små atomreaktorer

Den britiske regjeringen, som er på desperat jakt etter alternativer til fossilt brensel i en tid med stigende gasspriser og krav om mer klimavennlig energi, har investert rundt 210 millioner pund i prosjektet.

Energiminister Kwasi Kwarteng understreket at dette er en enestående mulighet for Storbritannia til å redusere klimautslipp samtidig som de sikrer seg større energiuavhengighet.

Interessen for atomkraft har vokst i takt med bekymringen for global oppvarming og klimaskadelige utslipp. Men mange har lenge unngått atomkraft, blant annet på grunn av spørsmålet om hva man skal gjøre med atomavfallet.