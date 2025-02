Ifølge Stoltenberg kan den varslede EU-tollen ramme hele verdensøkonomien.

På spørsmål om handelskrigen har startet, svarer finansministeren:

– Den er i ferd med å starte. Når USAs president varsler toll på 25 prosent mot verdens største indre marked, EU, må vi være forberedt på at det kan få ganske alvorlige konsekvenser.

Stoltenberg sier at det regjeringen er redd for, er en såkalt trippel skvis.

– At vi først skal rammes av tollbarrierene, så av mottiltakene og havner på utsiden av det, forklarer han.

Norge er ikke medlem av EU, men Stoltenberg utelukker ikke at Norge etter hvert vil kunne få en avtale med EU når det gjelder toll.

Bekymret for verdensøkonomien

Finansministeren er mest bekymret for hvordan tollen vil påvirke hele verdensøkonomien.

– Hvis det blir full tollkrig mellom USA, Kina og EU, vil det gå utover veksten i verdensøkonomien. Da kjøper de mindre olje, mindre gass, mindre aluminium, mindre av alt. Og det kan få opp inflasjonen.

Statsminister Jonas Gahr Støre forsikret onsdag kveld at Norge har nær kontakt med EU-kommisjonen og EU-landene om denne saken.

– Vi har også løpende kontakt med LO, NHO og norske eksportbedrifter. Det er flere uavklarte spørsmål, men en full handelskonflikt mellom EU og USA vil være alvorlig for verdensøkonomien og ha negative konsekvenser for norsk økonomi, slår han fast.

Vil svare kontant og umiddelbart

Det var onsdag at USAs president varslet at EU blir ilagt en tollsats på 25 prosent.

– Vi kommer til å kunngjøre dette ganske snart. Det blir 25 prosent generelt sett, på biler og alle andre ting, sa Trump under et regjeringsmøte onsdag.

Han hevdet også at EU «ble dannet for å utnytte og kødde med USA».

En kilde i EU-kommisjonen sa onsdag kveld til nyhetsbyrået AFP at unionen vil svare «bestemt og umiddelbart».

– EU er verdens største frihandelsmarked. Og det har vært en velsignelse for USA. Vi burde jobbe sammen for å bevare disse mulighetene for vårt folk og for næringslivet, ikke motarbeide hverandre, sier kilden til AFP.

Kilden viser videre til at EUs indre marked har «tilrettelagt handel, redusert kostnader for amerikanske eksportører og harmonisert standarder og reguleringer i 27 land».

