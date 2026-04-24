Abonner
CO2-avgift

Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovlig

Dialog med Esa tyder så langt på at avgiftskuttene for drivstoff er ulovlig statsstøtte, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Finansminister Jens Stoltenberg i Stortinget under debatten før påske. Foto: Terje Bendiksby / NTB
NTB
24. apr. 2026 - 12:10

– Vi har hatt tett dialog med Esa som er overvåkingsorganet for EØS-avtalen. De bekrefter at det er stor risiko for at disse avgiftskuttene er ulovlig statsstøtte. Da risikerer vi å påføre de bedriftene vi ønsker å hjelpe, en belastning istedenfor, sier Stoltenberg til VG.

1. april ble det kuttet i drivstoffavgifter, blant annet veibruksavgiften, noe som ga billigere bensin og diesel.

Fem kutt gjenstår, blant annet for diesel og næringslivet. Det er planlagt at disse skal innføres 1. mai.

Stoltenberg har orientert Stortinget om at kuttene etter all sannsynlighet utgjør en ulovlig statsstøtte, skriver NRK.

Kuttene ble gjennomført av Stortinget rett før påske da Senterpartiet gikk sammen med Høyre, Frp og KrF.

– Da saken ble debattert i Stortinget før påske, og før vedtaket ble fattet, var jeg tydelig på at disse vedtakene kunne innebære ulovlig statsstøtte, skriver Stoltenberg i brevet.

Geir Pollestad i Senterpartiet fremmer forslaget for Stortinget torsdag.
CO2-avgiftPolitikk
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.