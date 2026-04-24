Stoltenberg: Kutt i CO2-avgiften trolig ulovlig

– Vi har hatt tett dialog med Esa som er overvåkingsorganet for EØS-avtalen. De bekrefter at det er stor risiko for at disse avgiftskuttene er ulovlig statsstøtte. Da risikerer vi å påføre de bedriftene vi ønsker å hjelpe, en belastning istedenfor, sier Stoltenberg til VG.

1. april ble det kuttet i drivstoffavgifter, blant annet veibruksavgiften, noe som ga billigere bensin og diesel.

Fem kutt gjenstår, blant annet for diesel og næringslivet. Det er planlagt at disse skal innføres 1. mai.

Stoltenberg har orientert Stortinget om at kuttene etter all sannsynlighet utgjør en ulovlig statsstøtte, skriver NRK.

Kuttene ble gjennomført av Stortinget rett før påske da Senterpartiet gikk sammen med Høyre, Frp og KrF.

– Da saken ble debattert i Stortinget før påske, og før vedtaket ble fattet, var jeg tydelig på at disse vedtakene kunne innebære ulovlig statsstøtte, skriver Stoltenberg i brevet.