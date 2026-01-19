Minst 39 mistet livet: Omtaler togulykken som «merkelig»

Ulykken skjedde like før klokken 19.40 da et Iryo-tog på vei fra Málaga til Madrid, med 317 personer om bord, sporet av med sine tre bakerste vogner ved innkjøringen til Adamuz og kom over på nabosporet. Der traff det et Renfe-tog i langdistansetrafikk som hadde forlatt Madrid med kurs for Huelva. Også dette toget sporet av.

Presidenten for Andalusias regionregjering, Juanma Moreno Bonilla, sier at 48 personer fortsatt er innlagt på sykehus. Av disse er 11 innlagt på intensivavdelinger. Blant de innlagte er fem barn.

Cadena Ser melder at 123 personer er lettere skadet. Det spanske nyhetsbyrået EFE og kringkasteren RTVE har samme tall.

Bonilla utelukker ikke at tallet kan stige. Han sa tidligere at 170 personer med lettere skader er blitt behandlet ved et feltsykehus.

Utenriksdepartementet sier til NRK at de ikke har informasjon om at noen norske borgere skal være berørt av hendelsen.

– Merkelig

Samferdselsminister Óscar Puente, bekrefter at de to fremste vognene på Renfe-toget sporet av. Han ville ikke spekulere på årsakene og omtalte ulykken som «merkelig» under en nattlig pressebrifing, melder TV-kanalen RTVE.

En av de skadede tas med i ambulanse etter togulykken i Sør-Spania søndag. Foto: Francisco J. Olmo / Europa Press via AP / NTB

Ulykken skjedde på en rett strekning som ble fornyet i mai 2025. Det er investert 700 millioner euro i sporet, som ifølge Puente skal ha vært i perfekt stand. Iryo-toget som sporet av, var dessuten relativt nytt og bare rundt fire år gammelt.

Én av de omkomne er lokføreren på Renfe-toget, ifølge kilder i samferdselsdepartementet.

Kondolerer

Direktør i Renfe Álvaro Fernández Heredia uttrykker mandag kondolanser til de pårørende for ofrene for ulykken etter at han besøkte ulykkesstedet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Andreas har gratis studentabo: – Jeg bruker TU-appen nesten hver dag

– Det er fortsatt vanskelig å forstå det totale omfanget av det som har skjedd, skriver Heredia.

– Renfe-team fortsetter å samarbeide med nødetatene. Dette er en tragedie som rammer oss alle. Dette er en tragedie som rammer oss alle, skriver han.

Les også: Norgespris-tallene er klare: Så mye sparte strømkunder i Sør-Norge

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykker kondolanser mandag morgen.

– Jeg blir utrolig trist av de forferdelige nyhetene om togulykken i Andalucía i Spania, hvor to høyhastighetstog sporet av i natt. På vegne av den norske regjeringen sender jeg mine dypeste kondolanser til ofrenes familier og pårørende, og jeg ønsker de skadde en rask bedring, skriver han i en melding på X.

Trafikk innstilt

Togtrafikken i høyhastighetsnettet mellom Madrid og Andalucía er innstilt, og Huelva forblir innstilt minst til og med mandag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Er du ingeniør eller teknolog? Bli med i NITO og få en Kreafunk høyttaler!

Ulykkesstedet ligger i et bratt og vanskelig tilgjengelig område rundt fire kilometer fra sentrum av Adamuz. Innfartsveier ble stengt for å gi nødetatene fri tilgang. Idrettshallen i Adamuz er gjort om til et provisorisk feltsykehus, og busser har fraktet uskadede passasjerer til Málaga, Sevilla og Córdoba.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skrev i et innlegg på X at hun fulgte «de forferdelige nyhetene» fra Córdoba.

– I kveld er dere i mine tanker, skrev hun på spansk.