Stoltenberg i ny bok: Trump spurte om Norge kunne sparkes ut av Nato

USAs president Donald Trump foreslo å sparke Norge ut av Nato på grunn av for lave forsvarsutgifter, skriver Jens Stoltenberg i sin nye bok «På min vakt».

«Kan vi sparke dem ut? Kan Norge heller ha en svensk modell hvis de ikke betaler», spurte Trump ifølge Stoltenberg på Nato-toppmøtet i juli 2018
NTB
29. sep. 2025 - 09:44

På et møte i Det hvite hus 17. mai 2018 skal Trump ha spurt: «Kan vi sparke dem ut? Kan Norge heller ha en svensk modell hvis de ikke betaler?»

Norge brukte på dette tidspunktet kun 1,6 prosent av BNP på forsvar – godt under Natos mål på 2 prosent. USA brukte til sammenligning 3,4 prosent av et mer enn 36 ganger så stort BNP.

«Det var forretningstankegangen som slo igjennom. Hvis Norge ikke var villig til å betale for 'fullt Nato', så burde de kanskje heller gå for et 'halvt Nato', en løsere tilknytning à la den Sverige hadde. Hvis du vil ha 100 prosent dekning, så må du betale hele forsikringspremien. Slik var logikken hans», skriver Stoltenberg i boka, ifølge TV 2.

I boken, som tar for seg Stoltenbergs ti år som Nato-sjef, beskriver han også dramatiske scener fra Nato-toppmøtet i juli 2018, der han fryktet alliansens kollaps.

«Dette kan bli møtet der Nato går til grunne, tenkte jeg. Det skjer på min vakt», står det i boken.

Trump truet med at USA kunne forlate alliansen hvis ikke de europeiske landene økte sine forsvarsbudsjetter kraftig.

«To prosent er så lite. Dere må sikte mot fire prosent hvis dere vil ha ordentlig beskyttelse».

Toppmøtet endte til slutt med en skjør «våpenhvile».

Storbritannias statsminister Keir Starmer vil ruste opp. Her om bord i et britisk marinefartøy sammen med statsminister Jonas Gahr Støre da Starmer besøkte Norge i mai.
Forsvar
