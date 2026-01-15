Equinor får fortsette havvind-prosjekt i USA

– Vi er fornøyd med rettens beslutning, sier pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor til NTB.

President Donald Trumps administrasjon beordret før jul stans i fem havvindprosjekter, blant dem Equinors Empire Wind utenfor New York.

Trump: – Tapere

USAs innenriksminister Doug Burgum hevdet at havvindanleggene forstyrrer det amerikanske forsvarets radarer og varslingssystemer, og at prosjektene derfor måtte stanses av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Det omtales imidlertid av blant andre forsker Guri Bang som en «del av en ideologisk kamp mot fornybar energi».

Trump selv har også brukt andre argumenter enn Burgum. Han har kalt vindkraftverk for «tapere» og sagt at vindturbiner ødelegger landskapet og tar livet av fugler, ifølge kringkasteren NPR.

Både Ørsted og Equinor har fått medhold

Den danske vindgiganten Ørsted, som Equinor eier rundt 10 prosent av, fikk også stoppordre for sitt Revolution Wind-prosjekt utenfor østkysten av USA. Selskapet fikk tidligere denne uka rettens medhold i at utbyggingen kunne fortsette.

Equinor gikk også rettens vei og ba om en såkalt midlertidig forføyning for å få opphevet stoppordren for sitt Empire Wind-prosjekt, og torsdag vant også de fram.

– Vi er fornøyd med rettens beslutning om at Empire Wind kan gjenoppta konstruksjonsarbeidet. Vi fortsetter samarbeidet med myndighetene, sier Eidsvold videre.

En midlertidig forføyning betyr imidlertid at kampen i rettsvesenet ikke er over – kun at Equinor kan fortsette som planlagt inntil videre. I praksis utgjør det en midlertidig byggetillatelse.

Gjenopptar arbeidet

– Empire Wind vil nå gjenoppta arbeidet som ble stoppet under suspensjonsperioden på en trygg og god måte. Prosjektet fortsetter samarbeidet med den amerikanske administrasjonen for trygg, sikker og ansvarlig gjennomføring av aktiviteter skriver Equinor i en pressemelding.

Dersom den amerikanske domstolen ikke hadde gitt grønt lys, kunne det ifølge Equinor ha blitt kroken på døra for hele Empire Wind-utbyggingen.

60 prosent av prosjektet er alt ferdigstilt, og stans ville ifølge Equinor ha medført et samlet tap på drøyt 53 milliarder kroner.