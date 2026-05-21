Stein Lier-Hansen dømt til fem år i fengsel

Stein Lier- Hansen er i Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap.

Lier-Hansen er også dømt for å ha påført Norsk Industri urettmessige kostnader med drøye ti millioner kroner.

– Vi mener det er avdekket systematiske tillitsbrudd over lang tid ved at hovedtiltalte har påført arbeidsgiver store urettmessige kostnader, og at han i tillegg har beriket seg selv, sier medaktor og politiadvokat Ida Dahlgren Hanssen i Økokrim.

Den 71 år gamle avgåtte direktøren for NHOs største forbund erkjente deler av Økokrims tiltale om økonomisk utroskap da rettssaken startet i Oslo tingrett i januar. Punktene om korrupsjon nektet han derimot straffskyld for.

Dommen fra Oslo tingrett falt torsdag.

Halvt år kortere enn påstanden

Påstanden fra aktor, statsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, var fengsel i fem år og fem måneder.

Ifølge tiltalen skal den avgåtte direktøren ha påført arbeidsgiveren urettmessige kostnader på 10,6 millioner kroner. Økokrim mener utgiftene var private og ikke hadde sammenheng med Lier-Hansens rolle med å bygge relasjoner.

Leie av eksklusivt jaktterreng på Hardangervidda og hyppig bruk av sjøfly for å komme dit har stått sentralt i saken. Det samme har refusjoner for et høyt antall bar- og restaurantbesøk som Lier-Hansen har forklart at skjedde med ulike kontakter og kilder som var relevante for jobben.

– Sammensatt meny

Ifølge Økokrim skal den økonomiske utroskapen ha pågått over nesten ti år.

– Det er ført bevis for et langvarig og systematisk tillitsbrudd i form av det jeg vil kalle en sammensatt meny av økonomisk kriminalitet, sa Thorsen da han la ned påstanden.

Lier-Hansens forsvarer, advokat Petter Mandt sa i sin prosedyre at klienten bare skal dømmes for det han selv har erkjent i spørsmålet om grovt økonomisk utroskap som er en sum på rundt 1,6 millioner kroner.