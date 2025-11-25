Ledige stillinger
27. nov
Bygg
Statsbygg avlyser Norges første 3D-printede hus
Årsakene: Umodent marked og høy pris.
Modell av Cirkahuset.
Illustrasjon: Statsbygg
Bjørn Olav Amundsen
– Journalist
25. nov. 2025 - 11:52
3d
Bygg
