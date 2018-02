Statoil-elektriker, tillitsvalgt for Safe på Kristin-plattformen, blogger og leder av Oljeindustriens Arbeidersamfunn, Idar Martin Herland, har ifølge Statoil brutt lojalitetsplikten og blir straffet med en skriftlig advarsel av selskapet.

Hvis dette gjentar seg, kan det få konsekvenser for Herlands framtid i selskapet.

Årsaken til advarselen er et kritisk leserinnlegg som Herland fikk på trykk i Stavanger Aftenblad.

Leserinnlegget, med tittelen «Misnøyens beger renner over» handler i utgangspunktet om de planlagte fjerningene av røykerom på sokkelen. Innlegget fremfører også skarp kritikk mot Statoils ledelse, og måten røykeromsaken har blitt håndtert på.

– Det som tenner gnisten, er jo bedriftens fremgangsmåte. Toppledelsen kjører solo. Igjen arrogante og kunnskapsløse om lokale forhold. De sier de ønsker å følge Tobakkskadeloven. Arbeidsmiljøloven er det mindre viktig å følge, skriver Herland i avisinnlegget.

Safe bekrefter advarselen

Idar Martin Herland har ikke ønsket å kommentere saken overfor Teknisk Ukeblad.

Levard Olsen-Hagen, ansatt organisasjonssekretær i Safe – der Herland er organisert – bekrefter at de kjenner til advarselen mot Herland.

Etter hva Teknisk Ukeblad kjenner til, heter det i advarselen fra Statoil at debattinnlegget har vært vurdert opp mot ytringsfrihetens vern og lojalitetsplikten.

Selskapet mener leserinnlegget ikke er vernet av ytringsfriheten og at det utgjør et brudd på lojalitetsplikten som ansatt i Statoil.

Safe reagerer på advarselen og går nå i tenkeboksen for å finne ut hva de skal gjøre videre.

I forkant av advarselen fant det sted et møte mellom Safe sentralt, Idar Martin Herland, klubben, samt representanter fra Statoil.

Ifølge Olsen-Hagen var blant annet Statoils Nord-Norge-sjef Siri Espedal Kindem tilstede på møtet.

– Møtet dreide seg om dette leserinnlegget. Statoil skulle vurdere om de skulle komme med en reaksjon. Det endte med advarselen som ble gitt i går (torsdag 1. februar, red.anm), ifølge Olsen-Hagen.

– Opplever å bli kneblet

Safe har altså ikke bestemt seg for hva de gjør videre, men opplyser til Teknisk Ukeblad at de reagerer på at Herland, som tillitsvalgt, får en slik advarsel.

– Han har signert dette leserinnlegget som tillitsvalgt, ikke som vanlig arbeidstaker. Det er en stor forskjell, sier han og viser til at det finnes en egen bestemmelse i hovedavtalen mellom YS og NHO om advarsler mot tillitsvalgte.

– Tillitsvalgte skal ikke meddeles skriftlig advarsel i utøvelsen av tillitsvervet uten saklig grunn. Vi vurderer nå om denne saklige grunnen er tilstede, sier han.

Safe vurderer også om dette skal bli en tvistesak.

– Jeg vil gjerne understreke at vi ikke har tatt noen endelig avgjørelse på dette ennå. Men vi reagerer på at en tillitsvalgt blir gitt advarsler fordi man skriver leserinnlegg i ei avis.

– Handler dette om ytringsfrihet?

– Vi opplever at tillitsvalgte blir kneblet. Da blir det et brudd på ytringsfriheten. Samtidig vil en tillitsvalgt ha en lojalitetsplikt overfor bedriften, så det er en grense mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten.

– Det som altså gjør dette litt mer alvorlig er at det er snakk om en tillitsvalgt som ytrer seg om forhold på arbeidsplassen. Så kan man alltids diskutere ordbruk og slikt. Men at dette skal gi grunnlag for skriftlig advarsel, det finner vi betenkelig.

Levard Olsen-Hagen sier videre at selve leserinnlegget har to dimensjoner.

– Det ene er det konkrete med røykeloven. Det andre handler om hvordan man opptrer på, der man trer ned forbud over hodene på ansatte uten å diskutere det i forkant. Det handler om partssamarbeidet, sier han.

Teknisk Ukeblad har også vært i kontakt med forbundsleder Hilde-Marit Rysst som stiller seg fullstendig bak Olsen-Hagens uttalelser i denne saken.

(For abonnenter) Ny rapport: Nå skal oljebransjen ansette flere

Statoil: Ikke tilstrekkelig tungtveiende

Morten Eek, pressetalsmann i Statoil, bekrefter saken for Teknisk Ukeblad.

– Vi har valgt å gi en advarsel på bakgrunn av dette avisinnlegget.

– Er det andre ting som har spilt inn, eller er det dette avisinnlegget isolert?

– Det er knyttet til en konkret sak. Bakgrunnen for advarselen er at vi har vurdert at hensynet til ytringsfrihetens vern ikke er tilstrekkelig tungtveiende sett opp mot vedkommendes lojalitetsplikt.

– Er ikke dette en sak der en tillitsvalgt mener noe om en strukturell endring for sokkelarbeidernes hverdag? Er ikke det en tillitsvalgts oppgave å mene noe om det?

– Vi har gått igjennom dette med den det gjelder og mener at hensynet til ytringsfrihetens vern ikke er tilstrekkelig tungtveiende sett opp mot vedkommendes lojalitetsplikt. Vi har gitt en reaksjon på dette i form av en advarsel. Saken får ingen konsekvenser utover det, og den anses som avsluttet fra vår side.

– Hva betyr en slik skriftlig advarsel?

– Det er en form for disiplinærreaksjon man har valgt å gi i dette tilfellet.

– Kan han miste jobben om han får flere advarsler?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i det, utover at vi har gitt denne advarselen og saken er avsluttet.

Eek hevder at ansattes ytringsfrihet nyter et sterkt vern i Statoil.

– Men i dette tilfellet har vi gått grundig igjennom saken. Vi har i en dialog med den det gjelder fulgt opp saken over tid, og kommet til denne konklusjonen.