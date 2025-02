Statnett varsler dyrere nettutbygging

− Kostnadsanslagene for flere større prosjekter går betydelig opp sammenliknet med tidligere estimater, melder Statnett.

Økte priser og høyere renter gjør at etaten setter opp kostnadsestimatene på pågående prosjekter med milliarder.

De neste ti årene skal Statnett investere over 150 milliarder i utbygging av nett i landet. Behovet for både utvikling og fornying er stort og drives av både elektrifiseringen og ønsker om å etablere ny næringsvirksomhet.

− Det er et formidabelt oppdrag og betyr at utbyggingsaktiviteten i Statnett vil ligge på et rekordhøyt nivå de kommende årene. Samtidig presser krevende globale leverandørmarkeder kostnadsnivået opp, skriver Statnett.

De varsler at kostnadsestimatene trolig vil gå «betydelig opp», sammenlignet med tidligere estimater.

Det er det kundene, strømforbrukerne, som må betale for gjennom nettleie.

De neste årene vil det føre til at strømregningen øker. 13 prosent av nettleia går til Statnett.

Økte priser, høye renter

Statnett opplever sterkt økende prisnivå i de internasjonal leverandørmarkedene, i tillegg er rentenivået høyt. Samtidig er det ikke bare Norge som investerer, Europa investerer tungt i utbygging av nett, det driver prisene.

− De største kostnadsøkningene har vært på komponenter i transformatorstasjoner. For de prosjektene hvor vi har sendt ut forespørsler til markedet, ser vi at om lag 80 prosent av kostnadsøkningen skyldes økte markedspriser og økte renter, sier konsernsjef Elisabeth Vike Vardheim i Statnett, ifølge meldingen.

Det gjør at flere prosjekter dobler prisestimatene.

Statnett opplever at de har liten mulighet til å påvirke de globale leverandørmarkedene, men melder at de tar de grepene de kan.

− Det gjør vi ved å samle innkjøp i større leveranser, standardisere produkter og reservere kapasitet i markedet tidlig. Det gjør Statnett til en større og mer forutsigbar kunde, sier Vardheim.

Etaten forsikrer også at de gjør det de kan for å utnytte dagens nett på best mulig måte, og bygge ut kostnadseffektivt.

Også nettselskapene investerer i utbyggingen. I perioden fra 2024 til 2030 har nettselskapene planer om å investere rundt 170 milliarder kroner i strømnettet, ifølge NVE.