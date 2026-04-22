Statnett-stopp til nye, store industriprosjekter i nesten hele Nord-Norge

– Vi har forståelse for ulempen dette får for videre stor industrisatsing i en tid fremover, men det er likevel nødvendig av hensyn til forsyningssikkerheten, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Statnett mener at strømforbruket fra Svartisen og nordover de kommende årene vil vokse så kraftig at effektbehovet kan bli større enn det som kraftsystemet kan levere.

– For å opprettholde grensen for vanlig forbruk og legge til rette for fortsatt vekst i små og mellomstore bedrifter, stanser Statnett derfor midlertidig reservasjoner til nytt større industriforbruk, sier han i en pressemelding.

EnergiWatch og Europower meldte først om stansen, som er midlertidig.

Nær hele Nord-Norge

Svartisen ligger i kommunene Meløy, Rødøy, Beiarn og Rana, omtrent midt i Nordland fylke. Reservasjonsstoppen gjelder dermed store deler av Nord-Norge.

Det har vært en stor og rask økning av strømforbruk og reservasjoner i området siden 2023 da Statnett økte grensen or vanlig forbruk til 5 MW. Totalt er det meldt inn en økning på 120 MW.

– Det er vekst i særlig sjømatnæringen samt fra transport som driver utviklingen. Statnett forventer også en vekst fra forsvarssektoren, sier Løvås.

Reduserer forbruksgrense i Øst-Finnmark

Statnett har lagt til grunn at mange av planene om næringsutvikling og energiomstilling i regionen vil realiseres fram mot 2030. I løpet av kommende år foreligger det planer med en forventet forbruksvekst i området på omtrent 330 MW, og ifølge Statnetts beregninger vil forbruket øke med om lag 60 prosent i regionen.

Samtidig reduserer også Statnett grensen for vanlig forbruk fra 5 til 1 MW i Øst-Finnmark.

Statnett understreker at kunder som allerede har fått reservert nettkapasitet, beholder sin reservasjon. De trekker også fram at de har fremskyndet arbeidet med en ny konseptvalgutredning som skal vurdere kraftsystemet nord for Svartisen, og at dette arbeidet vil bli prioritert.

Ber regjeringen gripe inn

Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier til EnergiWatch at han er rystet, og han ber regjeringen om å komme på banen.

– At det innføres en midlertidig stopp i reservasjoner nord for Svartisen gjør at all næringsutvikling fra i dag, på grunn av Statnett, er satt på hold i et område hvor det flyter over av kraft, og hvor hele fjoråret kraften ble sendt på havet. Det er fullstendig katastrofe, sier Holmen.

Han ber regjeringen gripe inn og sikre at det blir nettutvikling i området på et langt høyere nivå.