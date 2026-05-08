Statkrafts inntekter er nok til å finansiere norgespris

– Av hver 100 kroner som vi tjener, går jo 95 kroner tilbake til staten gjennom skatt og utbytte på norsk vannkraft. Slik at når Statkraft tjener mer penger, får staten høyere inntekter, og det bidrar jo på statens side til å kompensere for høyere kostnader på norgespris, sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal til NTB.

Torsdag la hun fram et solid resultat for første kvartal, på 8,1 milliarder kroner før skatt, i det statseide selskapet.

Nok til å betale regningen

I samme periode betalte regjeringen 8,5 milliarder kroner av strømregningen til husholdningene gjennom norgespris-ordningen, ifølge tall de la fram i forrige uke.

– Hvis du ser isolert på tallene våre for første kvartal – hva vi har betalt i skatter og avgifter til staten, og hva man kan tenke seg kan bli et utbytte basert på det resultatet vi hadde nå i kvartalet, finansierer jo inntektene fra Statkraft alene den kostnaden som har vært på 8,5 milliarder i første kvartal, sier pressetalsperson Lars Magnus Günther i Statkraft.

Han understreker at utbyttet betales årlig, basert på årsresultatet.

– Staten har jo også inntekter fra mange andre kraftselskaper enn oss også, så vi er jo bare et bidrag av totalen, sier Vartdal.

Dyrere norgespris

Da Statkraft-sjefen la fram kvartalsresultatet torsdag, sa hun at de høye inntektene er drevet av høyere kraftpriser i Norden.

De høye prisene har også gjort norgespris dyrere for regjeringen. I utgangspunktet satt regjeringen bare av 9,1 milliarder kroner til norgespris i hele år, men de har varslet at dette vil bli justert opp i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Fornybar Norge gjorde i slutten av forrige måned en beregning der de la sammen statens totale inntekter på økte strømpriser og de økte utgiftene til norgespris i årets første tre måneder. De kom da fram til at staten gått 4,3 milliarder kroner i pluss i disse tre månedene.

Lite snø i fjellet

Statkraft-sjefen sier at de høye prisene delvis skyldes påvirkning fra krigen i Midtøsten, som presser gassprisene i Europa opp. Men hovedårsaken er mindre snø i fjellet i Norge.

Dette bidro også til at Statkraft hadde lavere strømproduksjon i alle landets strømsoner utenom Nord-Norge i første kvartal, sammenlignet med i fjor. .

– Det skyldes at vi prøver å balansere det vannet som vi har ut over året. Med mindre snø i fjellet blir det implisitt mindre produksjon sier hun.

Hun sier at de ikke er bekymret for fyllingen i reservoarene til våren, men at de følger med på situasjonen framover mot sommeren, høsten og inn i vinteren.

– Det er normale mengder vann i reservoarene i dag. Men det er mindre snø i fjellet, som gjør at vi forventer mindre smelting og tilsig gjennom våren og inn i sommeren. Nå er jo Norge et værbasert system, så det er jo veldig avhengig av værutviklingen fremover, hvordan situasjonen vil se ut over tid, sier hun.