Støre erkjenner kostnadssprekk på norgespris: – Blir dyrere enn planlagt

– Jeg kan varsle om at norgespris kommer til å bli dyrere i år enn planlagt, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget onsdag.

Når NTB spør statsministeren hvor mye dyrere det har blitt, svarer han slik:

– Det får du høre når revidert budsjett kommer. Men vi hadde laget et anslag ved inngangen til året i budsjettet, og så har jo prisene gått opp på grunn av det som skjer med energi, sier han.

– Viser betydningen av norgespris

I statsbudsjettet for 2026 satte regjeringen av 9,1 milliarder kroner til norgespris-ordningen. Men de understreket at anslaget var svært usikkert.

– Statens utgifter og inntekter vil avhenge av hvor mange som velger norgespris, og utviklingen i strømpriser og strømforbruk, skrev de i statsbudsjettet.

2026 har startet både med høyt strømforbruk – på grunn av sprengkulde i vinter – og høyere priser. Prishoppet forklares blant annet med krigen i Midtøsten.

Siden kunder som har norgespris, kun betaler 50 øre per kilowattime inkludert moms, må regjeringen ta mellomlegget.

Og den regningen har nå vokst.

– Men det jeg er fornøyd med, er at dette viser betydningen av norgespris, at det gir folk trygghet for noe veldig viktig i hverdagsøkonomien, nemlig priser til strøm, sier Støre.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Denne arbeidsstasjonen har en kapasitet langt utover standard datamaskiner

Brukte 70 prosent i januar og februar

I mars kunne NRK presentere et regnestykke på at regjeringen hadde brukt 6,4 milliarder kroner på norgespris allerede i januar og februar. Det er 70 prosent av rammen for hele året.

Strømprisekspert Tor Reier Lilleholt var da tydelig på at anslaget kom til å sprekke.

– Det er ganske åpenbart at rammen ikke holder. Iran-konflikten har bidratt til å løfte prisene, og vi ser et mye høyere kostnadsnivå enn forutsett, sa han til kanalen.

Lilleholt mente at prislappen ville ende på rundt 17 milliarder kroner i 2026.

Lover å betale

I mai legger regjeringen fram sitt reviderte budsjett og må da legge mer penger på bordet for å finansiere norgespris-ordningen videre.

– Kan du garantere at det blir satt av nok penger i revidert til å videreføre ordningen?

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Schneider Electric avslutter femårig bærekraftsprogram med sterke resultater

– Norgespris står ut året, sier Støre til NTB.

– Er det aktuelt å nedjustere ordningen?

– Nei, men vi sier jo at i fremtidige år må vi vurdere norgespris på grunnlag av de anslagene det er på energiprisutviklingen. Men det du har tegnet norgespris for i 2026 – det står i 2026, sier han.

Norgespris er vedtatt fram til ut 2029, men regjeringen har sagt at selve prisen skal justeres 1. januar 2027 i tråd med utsiktene i strømprisutviklingen.