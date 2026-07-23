Statkraft og NHO slår alarm om kraftutbygging

– Det haster i den forstand at det er lange prosesser. Beslutningene vi tar i dag, har konsekvenser både ti og tyve år fram i tid, sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal til E24.

Siden 2021 er det kun bygget ut 4,6 TWh i Norge, mot 7 TWh i 2020 alene. Vartdal peker på det omfattende byråkratiet som en viktig årsak til at ting tar tid:

I dag må et kraftprosjekt gjennom to ulike lovverk, og kommunene blir involvert fire ganger i løpet av prosessen.

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– Jeg mener vi kunne investert mer i vindkraft hvis vi hadde hatt raskere og mer effektive prosesser.

Statkraft-sjefen peker på at det fort tar sju til ti år å bygge ut et vindkraftverk. Hun mener konsesjonsprosessene må forenkles og at kraftutbygging må prioriteres høyere nasjonalt.

NHO-leder Ole Erik Almlid deler bekymringen og påpeker at industriprosjekter allerede settes på vent.

– Uten strøm stopper Norge. Bedriftene melder om et stort og økende kraftbehov i både nye og eksisterende næringer, og vi har ikke tid til å vente lenger, sier han til E24.