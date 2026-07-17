IEA frykter global energikrise innen få uker

USA og Iran må øke oljeforsendelsene gjennom stredet raskt, ellers blir det vanskelig for hele verden, mener IEA.

– Oljesikkerhet er fortsatt et kritisk tema. Vi bør være bekymret, og jeg er bekymret, dersom situasjonen ikke bedres de neste få ukene, sier IEA-leder Fatih Birol.

Vanligvis passerer rundt en femdel av verdens oljeforsendelser via Hormuzstredet, som ligger klemt mellom Iran og Oman. Men siden Iran-krigens start i februar har stredet i stor grad vært stengt.

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Det har ført til stor oppgang i oljeprisene. Birol peker imidlertid på at flere faktorer har bidratt til å moderere prisoppgangen.

Han nevner Kinas oljelagre, som før krigen besto av mer enn 1 milliard fat olje, og han peker på at bruk av kollektivtransport og elbiler øker. Videre har IEA stått i spissen for at opptil 400 millioner fat olje kan slippes ut på markedet. Økt oljeproduksjon i USA har også bidratt i positiv retning, påpeker han.

Men disse tiltakene «kan ikke vare evig», mener Birol. Økonomier verden rundt har blitt skadelidende, noen mer enn andre, forteller han.

– Hovedsakelig er det Asia, fordi Asia får 80 til 90 prosent av oljen fra Hormuzstredet, sier Birol.

Japan og Sør-Korea har blitt skadelidende, men u-land som Pakistan, Bangladesh og India er blitt hardest rammet, sier han.