Axios: USA og Iran enige om å åpne Hormuzstredet

USAs president Donald Trump sa lørdag at en avtale mellom Iran og USA i stor grad er forhandlet fram og skulle bli kunngjort i løpet av kort tid.

Ifølge det amerikanske nyhetsnettstedet Axios , som viser til en ikke-navngitt amerikansk embetsmann, inneholder avtalen en 60 dagers utvidelse av våpenhvilen som kan blir forlenget.

I løpet av denne perioden vil Hormuzstredet være åpent, og Iran godtar å rydde stredet for utplasserte miner. I bytte opphever USA blokaden av iranske havner og utsteder sanksjonsfritak for å tillate Iran å selge olje fritt.

Det skal også holdes forhandlinger om å begrense Irans atomprogram, ifølge Axios.

– Kan dukke opp problemer i siste liten

Da Trump lørdag snakket om en kommende avtale, hevdet han at Hormuzstredet kommer til å gjenåpnes, men dette ble avvist av Iran.

Ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået Fars vil Hormuzstredet forbli under iransk kontroll.

En kilde med innsikt i forhandlingene sier til nyhetsbyrået AP advarer om at det kan dukke opp problemer i siste liten – og at dette ikke er første gang en avtale er sagt å være nær forestående.

Ifølge kilden vil en avtale inneholde en offisiell slutt på krigen, etterfulgt av to måneders samtaler om Irans atomprogram.

Ulike opplysninger

Tidligere lørdag har USA og Iran gitt ulike opplysninger om hvorvidt atomprogrammet og Irans høyanrikede uran skal inngå i en avtale.

Trump sier derimot at spørsmålet om Irans høyanrikede uran må være med – og innholdet må være tilfredsstillende, opplyste presidenten til CBS News.

– Jeg kommer bare til å skrive under en avtale der vi får alt vi vil ha, sa Trump.