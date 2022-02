Regjeringen har vedtatt å dele havvind-feltet Sørlige Nordsjø i to, og at første halvdel skal bygges ut med kabel til land bare til Norge. Bransjen har lenge hevdet at man trenger en kabel til minst ett annet land, helst Storbritannia, for å få lønnsomhet i utbyggingen. Uten en slik hybridkabel må staten inn med subsidier.