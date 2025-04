Statkraft frykter tollskvis med EU

– Nedgang i europeisk industri og en tollmur som setter Norge i skvis, vil være negativt for oss. Går det dårlig for industrien, går det dårlig for Statkraft, sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal til NTB.

Statkraft er i dag Europas største fornybarselskap. Selskapet opererer i 13 land og har over 450 sol- og vindprosjekter under utvikling i Europa, opplyser selskapet.

I tillegg leverer selskapet kraftavtaler som er viktige for europeisk industri.

Vartdal er med i næringslivsdelegasjonen som mandag kommer til Brussel sammen med statsminister Jonas Gahr Støre.

De skal blant annet møte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Hensikten med besøket er å sikre at Norge havner innenfor dersom EU innfører beskyttelsestiltak som tollmurer i handelskrigen med USA. Et slikt tiltak kan bli innført for å hindre at varer fra andre land dumpes på det europeiske markedet.