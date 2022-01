Står foran en optisk revolusjon

Forskere fra Sintef Mikrosystemer og Nanoteknologi (Minalab) har klart å kontrollere lys på en helt ny måte ved å kombinere en nyvinning innen nanoteknologi, kalt metaflater, med mikro-maskineri. Metaflater består av bittesmå nanostrukturer som gir skreddersydd kontroll over lyset. Og kombinasjonen av disse med ørliten bevegelig mekanikk gjør at lyset kan kontrolleres i sanntid. Prosjektansvarlig Christopher Dirdal forteller til Teknisk Ukeblad at det er enorm interesse internasjonalt for denne nye teknologien innen sensor- og bildeteknologi. Funnet deres ble presentert i en vitenskapelig artikkel i Science Advances.