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SpaceX

SpaceX prises til 1765 milliarder dollar før børsnotering

Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar i tidenes største børsnotering.

SpaceX sikter høyt og ønsker å hente inn 75 milliarder dollar i den kommende børsnoteringen, som i så fall blir tidenes største.
SpaceX sikter høyt og ønsker å hente inn 75 milliarder dollar i den kommende børsnoteringen, som i så fall blir tidenes største. Foto: John Raoux / AP / NTB
NTB
4. juni 2026 - 07:29

I planene prises selskapet til 1765 milliarder dollar, eller 16.460 milliarder norske kroner. 

Verdisettingen, som tilsvarer en pris på 135 dollar per aksje, kommer fram i dokumenter som er sendt inn til det amerikanske finanstilsynet SEC.

Selskapet planlegger å legge ut 555,6 millioner aksjer på det åpne markedet. Det skal altså sørge for å hente inn 75 milliarder dollar eller 700 milliarder kroner. Det er tre ganger mer enn den gjeldende rekorden for børsnoteringer, som oljegiganten Saudi Aramco satte i 2019 da de hentet 25,6 milliarder dollar i markedet.

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