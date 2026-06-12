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SpaceX

SpaceX-noteringen bekreftet: Prises til 16.000 milliarder kroner

Elon Musks romfartsselskap SpaceX bekrefter at de noteres på Nasdaq-børsen fredag.

SpaceX noteres på Nasdaq-børsen fredag.
SpaceX noteres på Nasdaq-børsen fredag. Foto: John Raoux / AP / NTB
NTB
12. juni 2026 - 07:12

Selskapet verdsettes til 1750 milliarder dollar.

I alt utstedes det 555,6 millioner aksjer til en verdi på 135 dollar per aksje.

Med det verdsettes selskapet til 1750 milliarder dollar, eller rundt 16.000 milliarder kroner.

I forbindelse med børsnoteringen er det bekreftet at SpaceX har hentet 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, gjennom en emisjon. Det er tre ganger mer enn den gjeldende rekorden for børsnoteringer, som oljegiganten Saudi Aramco satte i 2019 da de hentet 25,6 milliarder dollar i markedet.

– Når Statkraft tjener mer penger, får staten høyere inntekter, og det bidrar jo på statens side til å kompensere for høyere kostnader på norgespris, sier Statkraft-sjef Birgitte Ringstad Vartdal. Foto: Arash A. Nejad
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Elon MuskSpaceX
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