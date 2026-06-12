SpaceX-noteringen bekreftet: Prises til 16.000 milliarder kroner

Selskapet verdsettes til 1750 milliarder dollar.

I alt utstedes det 555,6 millioner aksjer til en verdi på 135 dollar per aksje.

Med det verdsettes selskapet til 1750 milliarder dollar, eller rundt 16.000 milliarder kroner.

I forbindelse med børsnoteringen er det bekreftet at SpaceX har hentet 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, gjennom en emisjon. Det er tre ganger mer enn den gjeldende rekorden for børsnoteringer, som oljegiganten Saudi Aramco satte i 2019 da de hentet 25,6 milliarder dollar i markedet.