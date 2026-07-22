Hydro med inntektshopp i andre kvartal – slo forventningene

Selskapets justerte driftsresultat endte på over 8,9 milliarder kroner. Det er en tydelig økning fra de 7,8 milliarder kronene selskapet leverte i samme periode i fjor.

Analytikere hadde på forhånd ventet et resultat på rundt 8,2 milliarder kroner i andre kvartal, skriver Dagens Næringsliv.

Hydro-sjefen er svært fornøyd med utviklingen.

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– Dette kvartalet reflekterer både god drift i Hydro og muligheter for europeisk industri. I tillegg til gode finansielle resultater som følge av solid drift og gode markedsforhold, er avtalen om et rammeverk for oppstart av Slovalco et viktig skritt i retning av å gjenoppbygge europeisk aluminiumkapasitet. Avtalen viser også at konkurransedyktig energi og forutsigbare rammebetingelser kan skape investeringer og styrke Europas industri, sier konsernsjef Eivind Kallevik i en børsmelding.

Metallverket Slovalco i Slovakia skal starte opp igjen i løpet av høsten, etter at det ble inngått en avtale med den slovakiske regjeringen.

I tillegg tjente Hydro mer penger på resirkulering av metaller, særlig i Nord-Amerika.