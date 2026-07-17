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Space X

SpaceX-oppskyting avbrutt i siste øyeblikk

SpaceX-testen av Starship ble avblåst like før raketten skulle skytes opp fra Starbase i Texas torsdag.

Starship-oppskytingen ble avbrutt i siste øyeblikk.
Starship-oppskytingen ble avbrutt i siste øyeblikk. Foto: Eric Gay / AP / NTB
NTB
17. juli 2026 - 08:28

– Noen av motorene startet ikke opp, noe som utløste en automatisk stans i oppskytingen, skriver SpaceX-sjef Elon Musk på X.

Oppskytingen er nå utsatt i minst 24 timer, opplyser romfartsselskapet selv. Musk sier at oppskytingen kan forsøkes på nytt i løpet av de nærmeste dagene.

Torsdagens testoppskyting av gigaraketten Starship skulle være den første etter at SpaceX gikk på børs i forrige måned, og den 13. Starship-oppskytingen samlet sett.

Forrige vellykkede Starship-test ble gjennomført i mai.

Geir Pollestad i Senterpartiet fremmer forslaget for Stortinget torsdag.
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Space X
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