SpaceX-oppskyting avbrutt i siste øyeblikk

– Noen av motorene startet ikke opp, noe som utløste en automatisk stans i oppskytingen, skriver SpaceX-sjef Elon Musk på X.

Oppskytingen er nå utsatt i minst 24 timer, opplyser romfartsselskapet selv. Musk sier at oppskytingen kan forsøkes på nytt i løpet av de nærmeste dagene.

Torsdagens testoppskyting av gigaraketten Starship skulle være den første etter at SpaceX gikk på børs i forrige måned, og den 13. Starship-oppskytingen samlet sett.

Forrige vellykkede Starship-test ble gjennomført i mai.