NVE: Historisk høyt kraftoverskudd i fjor

– Norge har et høyt kraftoverskudd i dag, men vi regner med at det blir redusert fram mot 2030. Det kommer til lite ny kraftproduksjon, samtidig som forbruket vokser, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i NVE i en pressemelding.

I fjor ble det produsert rekordhøye 161 TWh med kraft i Norge. Kraftoverskuddet ble på 23 TWh, noe NVE omtaler som historisk høyt.

Samtidig understreker de at det var store forskjeller i strømprisene mellom ulike deler av landet, som følge av ulik tilgang på kraft og begrensninger i kraftnettet mellom ulike deler av landet.

Tror på fortsatt kraftoverskudd

I sin nye analyse beregner NVE at Norge fortsatt vil ha et kraftoverskudd i 2030, men at det vil falle.

– I dag er kraftoverskuddet på om lag 15 TWh i et normalår, men NVE forventer at det vil falle til rundt 4 TWh i 2030. Lavere kraftoverskudd vil påvirke strømprisene og gjøre kraftsystemet mer sårbart, skriver de.

Et stort usikkerhetsmoment er hvordan utbyggingen av datasentre vil påvirke situasjonen.

– Den store jokeren er datasentre. Kraftforbruket til datasentre kan komme til å øke mye de neste årene, sier Lund.

Har økt kraftig

Lund viser til at kraftforbruket til datasentre øker sterkt globalt, og legger press på kraftpriser og kraftnettet i en rekke land.

– Norge er et attraktivt land for datasentre. Vi har lave kraftpriser, et kaldt klima og politisk stabilitet. Trolig vil mangel på nettkapasitet bli den viktigste begrensende faktoren for veksten i datasentre i Norge de neste årene, sier han.

På få år har kraftforbruket til datasentre økt fra nesten ingenting til rundt 3 TWh i Norge.

– I 2030 anslår vi at datasentre vil bruke rundt 8 TWh, men det kan bli enda mer, sier Lund.

– Vil ikke skje av seg selv

Med et lavere kraftoverskudd må Norge importere mer kraft gjennom året, sier Lund.

– Det vil gi oss høyere strømpriser og gjøre oss mer sårbare for værvariasjoner og uforutsette hendelser, både i og utenfor Norge, sier Lund.

Fram mot 2030 venter NVE «en betydelig forbruksvekst, økende regionale forskjeller i effektbalanse, og et voksende behov for nye nettanlegg og reinvesteringer».

De venter at kraftproduksjonen vil øke etter 2030, men påpeker at det ikke vil skje av seg selv.

– Det kraftsystemet vi har i dag er i stor grad resultatet av beslutninger tatt for flere år siden. Tilsvarende vil de valgene vi tar i dag om kraftnett, ny produksjon og nytt forbruk forme hva slags kraftsystem vi har om noen år, sier Lund.