SpaceX-aksjen styrtet på børs 

Ved børsdagens slutt i USA hadde SpaceX-aksjen falt over 16 prosent, aksjens verste dag siden rekordnoteringen tidligere denne måneden.

Elon Musks romfartsselskap gikk på børs i USA 12. juni. Det ble da tidenes største børsnotering med en verdi på 1750 milliarder kroner.

En aksje ble ved børsslutt mandag handlet for rundt 155 dollar, ned over 16 prosent fra rundt 175 dollar ved børsåpning. Ved børsnotering var aksjekursen på 135 dollar.

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Musk ble også tidenes første dollarbillionær etter børsnoteringen.

Forrige uke falt aksjen både onsdag og torsdag etter nyheten om at SpaceX kjøper KI-selskapet Cursor for 570 milliarder kroner. Siden børsene var stengt fredag i forbindelse med den amerikanske høytidsdagen Juneteenth, var mandag tredje børsdag på rad med nedgang.

Teknologiindeksen Nasdaq falt mandag 1,3 prosent, mens den bredere S&P 500-indeksen falt 0,4 prosent. Den industritunge Dow Jones-indeksen steg derimot 0,3 prosent.