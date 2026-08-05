Space X-rakett skal ha krasjet på månen

En Falcon 9-rakett fra Space X har trolig krasjet i månen, sier romfartseksperter til The Guardian. Nedslaget var ventet, men ekspertene mener krasjet kunne ha vært unngått.

En vrakdel fra Space X-raketten vurderes onsdag morgen å ha truffet månen, sier romfartseksperter til The Guardian. Forskerne har imidlertid ikke lyktes med å bekrefte nedslaget. Ifølge avisen kan dette være fordi nedslaget skjedde nær månens synlige kant.

Raketten ble skutt opp i januar 2025 og har siden vært på vei mot månen med en hastighet på nær 8700 kilometer i timen. Krasjet var ventet, og ifølge Astroevents ville det utløse en energi tilsvarende tre tonn TNT.

Det var aldri Space X' hensikt å treffe månen, men romeksperter sier at krasjet kunne vært unngått dersom rakettens øvre trinn hadde blitt dyttet inn i bane rundt solen. En Falcon 9-rakett består av to deler. Den nederste sørger for at raketten løftes til værs og faller senere fra farkosten. Det er den øvre delen som tar over etter at den nedre er brukt opp, og setter det som måtte være av last på skipet i riktig bane.

Krasjet skjedde på den siden av månen som er vendt mot jorden, nær Einstein-krateret. Raketten er tolv meter lang, fire meter bred og veier fire tonn.

Kollisjonen antas å ha skapt et krater på rundt 30 meter. Det er for lite til å ses fra jorda, men synlig for romfartøy, ifølge Astroevents.

Det er den andre kjente raketten som krasjlander på månen ved en feil. I 2022 krasjet en kinesisk rakett på månen.