Sommeren 2025 allerede fylt med ekstreme klimahendelser

Rekordvarme, massive branner og dødelige flommer er bare noen av stikkordene for ekstremsommeren 2025. Allerede i mai ble det målt temperaturer over 50 grader i De forente arabiske emirater. 1. august nådde temperaturen 51,8 grader, bare et lite hakk under rekorden på 52.

– Ekstreme temperaturer og nedbør har blitt mer intense og hyppige på globalt nivå, sier Sonia Seneviratne til nyhetsbyrået AFP. Hun er professor ved ETH Zürich og medlem av FNs klimapanel (IPCC).

Kveles i hete

Hele Golf-regionen kveles i hete: I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh er det målt 44 grader, mens Kuwait jevnlig har bikket 50. Det samme gjelder Irak, hvor aircondition-systemene nå trues av gjentatte strømbrudd og vannreservene er på sitt laveste nivå på mange år.

– Vi står midt i klimaendringene. Risikoen for ekstreme hendelser har økt betydelig, sier forsker Fred Hatterman ved Potsdaminstituttet for klimaforskning. Han viser til at 2024 var det første året der klodens gjennomsnittstemperatur lå 1,6 grader over førindustrielt nivå.

Før fjoråret var den høyeste gjennomsnittlige temperatur­overskridelsen over den førindustrielle perioden rundt 1,45 grader i 2023, ifølge Verdens meteorologiorganisasjon

Lite hopp gjør stor forskjell

Spranget opp et knepp høres kanskje lite og ubetydelig ut. Men det gjør en stor forskjell. Høyere temperaturer øker fordampningen. Det fører til at mer vann lagres i atmosfæren. Dermed øker faren for kraftig regn og flom.

– For hvert lite temperaturhopp øker risikoen for flere og sterkere ekstremhendelser, sier Fred Hattermann.

For første gang er det målt over 50 grader celsius i Tyrkia. Det skjedde 26. juli i byen Silopi, som ligger nær grensen til Syria og Irak. Den nye varmerekorden lyder på 50,5 grader. Tyrkia har hatt tusenvis av branner i løpet av sommeren – kombinert med alvorlig tørke.

Ny nedbørsrekord i Hongkong

Også Japan har satt ny nasjonal varmerekord. Det skjedde 6. august da det ble målt 41,8 grader i byen Isesaki, nordvest for Tokyo. De ikoniske kirsebærtrærne, et symbol på øyriket, blomstrer nå tidligere enn noen gang på grunn av varmen.

Samme dag opplevde Hongkong mer august-nedbør enn på 140 år. Det høljet ned 355 millimeter på ett døgn. Det er 181,8 millimeter mer enn den norske døgnrekorden for august, som ble satt i Mykland i Aust-Agder i 1939 med 173,2 millimeter. Det kinesiske regnskyllet tilsvarer dermed mer enn dobbelt så mye nedbør som det kraftigste regnet som noensinne er målt i Norge i august.

Små økninger i gjennomsnittstemperaturen kan få store utslag i nedbørsmengde. I år startet monsunen tidlig og skapte flom blant annet her i byen Quezon på Filippinene. Foto: Aaron Favila/AP/NTB

I starten av august mistet 44 personer livet i et ekstremvær nord for Beijing. Monsunen i 2025 begynte tidlig og er ifølge myndighetene «uvanlig» i den folkerike Punjab-provinsen. Her falt det 73 prosent mer regn i juli i år enn samme måned i fjor. I Pakistan har 266 mennesker mistet livet i voldsomme regnskyll. Nær halvparten av dem er barn, ifølge AFP.

Ny finsk heterekord i 22 dager

Skandinavia tiltrekker seg vanligvis folk på flukt fra varmen, men siden juli har Norge, Sverige og Finland hatt temperaturer mer typisk for middelhavslandene. Søndag 3. august ble det satt punktum for en 22 dager lang periode med temperaturer over 30 grader i Finland – også det ny rekord.

Canada opplever en av de verste skogbrannsesongene noensinne, forsterket av tørke og høyere temperaturer enn normalt.

USA er også rammet av kraftig ekstremvær denne sommeren. I Texas omkom over 130 mennesker i en flomkatastrofe i juli – den dødeligste innlandsflommen i landet siden 1970-tallet. California kjemper mot årets hittil største skogbrann, Gifford-brannen, som har svidd av over 30.000 hektar.

Stenger greske turistattraksjoner

Også andre deler av verden står i brann – fra Hellas til Skottland og Arizona. Hellas er rammet av en intens hetebølge med temperaturer godt over 40 grader flere steder i landet. Myndighetene har stengt turistattraksjoner og sendt ut farevarsler for skogbrann i store deler av det greske fastlandet. En rekke skogbranner herjet landet, ikke minst Kreta, i juli.

Ifølge EUs vær- og klimaprogram Copernicus er mengden røyk og klimagassutslipp hittil i sommer blant de høyeste som er registrert på den nordlige halvkule.