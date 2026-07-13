Solid kvartal for Kongsberg Maritime

Driftsresultatet før avskrivninger gikk ned til 830 millioner kroner i kvartalet, i samme kvartal i fjor var dette resultatet på 1028 millioner kroner.

Selskapet skriver i en pressemelding at nybyggaktiviteten økte med 9 prosent, og med 12 prosent hittil i år. Samtidig nådde ordrereserven et rekordhøyt nivå, ifølge Kongsberg Maritime. Den oppgis til 28,4 milliarder kroner.

– Jeg er fornøyd med resultatet, som er godt i tråd med utsiktene vi presenterte på kapitalmarkedsdagen i juni, sier Lisa Edvardsen Haugan, president og administrerende direktør i Kongsberg Maritime.