Søksmål i veiprosjekt avvist av Høyesterett

Statens vegvesen krever at selskapet fjernes på grunn av alvorlige brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, med frist satt til 10. mai 2025.

Høyesteretts ankeutvalg har opphevet tidligere kjennelser som hindret at A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport blir erstattet i en OPS-kontrakt med Statens vegvesen.

Høyesteretts ankeutvalg slår fast at A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport ikke kan saksøke Statens vegvesen for et kontraktsforhold selskapet har med en annen part, heter det i en pressemelding fra Vegvesenet.

Ankeutvalget har enstemmig opphevet kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett 2. desember 2024, og kjennelsen Hålogaland lagmannsrett avsa 6. februar 2025. Begge begrunnet i feil tolkning av tvisteloven, heter det i meldingen.

Statens vegvesen opprettholder derfor sitt krav om at A. Pedersen & Sønn Lastebiltransport må byttes ut.

Årsaken er at en foretakskontroll av selskapet i fjor dokumenterte omfattende og grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Bruddene vi har avdekket er så omfattende og alvorlige at vi som byggherre ikke har annet valg enn å kreve selskapet fjernet fra prosjektet, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Stein Johnny Johansen, i meldingen.

Statens vegvesen har satt frist for å skifte ut underleverandøren til 10. mai 2025.

Prosjektet E10/riksvei 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt bygges som et offentlig-privat samarbeid (OPS). OPS-selskapet Hålogalandsvegen er leverandør og Skanska Norge er totalentreprenør.