Snart må du registrere deg og ta kurs for å fly droner

Hele 460 000 nordmenn har nå sin egen drone, ifølge en fersk undersøkelse fra Opinion. De aller fleste av disse må snart registreres hos myndighetene og gjennomføre et kurs i droneflyvning, idet nye EU-regler trer i kraft fra 1. juli. Da skilles det ikke lengre mellom hobbyflyvning og profesjonell bruk.

I praksis er det bare droner under 250 gram uten kamera eller andre sensorer som slipper unna registrering. Med større droner må du ikke bare registrere deg, men også gjennomføre og bestå et nettkurs i regi av Luftfartstilsynet.

Dagens regler gjelder fram til 1. juli, mens sertifikatene for såkalt RO1, RO2 og RO3 fortsatt gjelder til de utløper senest et år senere. De nye droneforskiftene skal ikke gi noen begrensninger i forhold til dagens regler, men stiller strengere krav til registrering, dokumentasjon og kompetanse.

Slik er reglene

Dette er hovedtrekkene i de nye reglene:

Alle som flyr med droner over 250 gram eller med sensorer (for eksempel kamera) må registreres hos Luftfartstilsynet.

Det er aldersgrense på 16 år for alle slike droner over 250 gram.

Alle som flyr droner over 250 gram må gjennomføre nettkurs og en prøve i regi av Luftfartstilsynet.

Det skilles i utgangspunktet ikke mellom kommersiell flyvning og rekreasjon. Det kan likevel bli egne regler for flyvning i regi av modellflyklubber.

Dagens sertifiseringer for RO1, RO2 og RO3 utgår, og erstattes av «Open» (med underkategoriene A1, A2 og A3), «Specific» og «Certified». De nye og gamle kategoriene kan ikke overføres direkte, for eksempel vil mange av dagens RO2-operatører kunne havne i «Open»-kategori, avhengig av hvilke operasjoner man utfører.

De nye kategoriene

De nye kategoriene bestemmes av graden av risiko. Den åpne kategorien har minst risiko, «Specific» har høyere risiko og/eller kompleksitet, mens «Certified» har et risikobilde som ligner den bemannede luftfarten. Kravene til operatørene øker betydelig for hver kategori. Mens registrering kreves i alle kategoriene, kreves det ikke spesiell autorisasjon for «Open»-kategorien.

De nye reglene skal gi flere muligheter for droneoperasjoner, men også strengere krav. Foto: Eirik Helland Urke

Nye tester

Registrering, kurs og tester skal være tilgjengelig hos Luftfartstilsynet senest ved innføringen av det nye regelverket fra 1. juli. Deretter har man altså et år på seg før det kun er de nye reglene som gjelder.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mye det vil koste for privatpersoner å registrere seg hos Luftfartstilsynet. Dagens RO1-registrering koster 350 kroner i året.

For droneprodusentene gjelder egne nye regler for sertifisering, der droner som tilfredsstiller kravene skal få CE-merking og kategoriseres etter hvor de passer inn i åpen kategori. Det skal også følge med informasjon om godkjent bruk av dronene.

Trafikkstyring

Avinor Flysikring jobber også med å få på plass en annen viktig milepæl for norske droneoperatører i 2020: Et digitalt bookingsystem for luftrom, der droneoperatører gjennom et såkalt UTM-system (Unmanned Traffic Management) kan booke plass i kontrollert luftrom.

Her vil kontrakter underskrives om kort tid, før testing og implementering skal foregå i relativt raskt tempo gjennom hele året.