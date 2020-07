Snart klar for å produsere en milliard vaksiner mot koronaviruset

Vaksinen er bygget på Clovers patenterte Trimer-Tag vaksineplattform og kalles S-Trimer. Teknologien brukes til å lage trimeriserte fusjonsproteiner som er i stand til å angripe de ennå uangripelige S-proteinene til SARS Cov-2 viruset.



De kroneformete utstikkene som er vist på illustrasjoner av viruset er såkalte Spike-glykoproteiner, eller S-proteiner. Disse proteinene er bygget opp av en sammenkobling av tre makromolekyler, prosessen omtales som trimerisering. Spike-glykoproteinene binder seg til enzymet ACE2 på vertscellen, og er våpenet viruset bruker for å trenge inn i vertscellen.

Kan lage opp til en milliard vaksiner

CEPI har hatt tro på vaksinekandidaten til Clover en stund, allerede i april gikk de inn med 3.5 millioner dollar, før de nå virkelig trår til med en investering på hele 66 millioner dollar.

Dr. Richard Hatchett, administrerende direktør i CEPI, sier Clovers S-Trimer er en lovende vaksinekandidat.

– Det er mulig å produsere flere hundre millioner vaksiner, eller til og med en milliard doser i løpet av et år. Den kan derfor komme til å spille en viktig rolle for å kontrollere pandemien, sier Hatchett.

Å bruke penger på produksjonsanlegg for en vaksine man ennå ikke vet med sikkerhet om vil fungere virker umiddelbart ikke som klok bruk av penger.

– Det er en økonomisk risiko vi tar, å investere i produksjonskapasitet før vi vet om vaksinen virker, sier Bjørg Dystvold Nilsson, kommunikasjonsansvarlig i CEPI.

Ideell virksomhet – søker ikke avkastning

Hun sier at kravene til økonomisk sikkerhet som ligger på ethvert farmasøytisk selskap er en viktig årsak til at det tar så lang tid å utvikle vaksiner, eller nye medikamenter. CEPI er ikke avhengig av en slik sikkerhet, og nå haster det. Den ideelle organisasjonen ble stiftet av regjeringene i Norge og India, Bill & Melinda Gates Foundation, the Wellcome Trust og World Economic Forum. Siden har regjeringen verden over sluttet seg til. Et av målene er å utvikle vaksiner som skal gjøres tilgjengelig for alle, ikke bare de velstående.



Den aktuelle vaksinen – eller vaksinekandidaten som CEPI fortsatt velger å kalle den, er delvis utviklet ved Clovers avdeling i Australia.

I tillegg til Clover har CEPI også investert i vaksineutvikling hos tyske CureVac, Inovio Pharmaceuticals, Moderna, The University of Hongkong, The University of Oxford/ AstraZeneca, The University of Queensland/ CSL og i et konsortium ledet av Institut Pasteur i Frankrike.