Slik vil de gjøre parkeringsplasser, eldrehjem og laks smartere

Telenor og Q-Free har montert parkeringssensorer i asfalten på innfartsparkeringen ved Ranheim fabrikker utenfor Trondheim. Det skriver Inside Telecom.

Dermed vil Trondheim-pendlere snart kunne sjekke om en parkeringsplass er ledig via et digitalt grensesnitt, for eksempel en app.

Sensorene, som er utviklet av Q-Free, skal tåle både snø og is, tunge ploger og piggdekk, slik som sensorene montert i Oslo.

De er utstyrt med radarteknologi og et magnetometer som leser av aktiviteten over asfalten. Sensorene skal ha en batterilevetid på opptil 10 år, ifølge telecomavisen.

– Vi er tidlig ute, også på internasjonal basis. Det finnes kanskje ti slike tester rundt om i verden i dag, sier forskningsdirektør Anders Hagen i Q-Free til Inside Telecom.

Her er systemet: Bilen nede til høyre i bildet er i ferd med å rygge inn på en av de smarte parkeringsplassene utenfor Trondheim. Foto: Varog Kervarec

Strømgjerrig 4G-teknologi

Sensorene vil bli første test for det Telenor håper blir en viktig standard innen tingenes internett: Narrow-Band Internet of Things (NB IoT).

Kommunikasjonsstandarden er strømgjerrig og god på nå frem selv om de ulike elementene ligger vanskelig tilgjengelig.

NB IoT implementeres i 4G-nettet, men ettersom datamengden som sendes er liten, klarer sensorene seg på mye svakere signal enn det som trengs for å gjennomføre en telefonsamtale.

Nasjonal utrulling

I første omgang testes teknologien ved hjelp av 15 parkeringssensorer. Foruten innfartsparkeringen i Trondheim, monteres det sensorer ved Q-Frees hovedkontor i Trondheim og Telenors hovedkontor på Fornebu. Disse skal samle data fram til mars, når en nasjonal IoT-utrulling skal planlegges.

Hvis Telenor får det som de vil, skal denne teknologien koble alt fra parkeringsplasser og eldrehjem til laks opp mot internett.

Fra å fakturere tellerskritt, posisjonerer nemlig Telenor nå seg for å bli en infrastrukturleverandør for tingenes internett,

I tillegg spisser de seg mer inn mot noen bransjer. Et eksempel på dette er avtalen telecomselskapet inngikk med Asker og Bærum om hjemmehjelpstjenester tidligere i år.

– Alle arbeidsprosesser kan optimaliseres

– Vi kommer til å gjøre NB IoT tilgjengelig i brorparten av vårt mobilnett i løpet av kort tid, maks et par år. Da skal alle leverandører kunne koble seg på, sier Ove Fredheim, direktør for bedriftsmarkedet i Telenor Norge, til Teknisk Ukeblad.

Hver eneste arbeidsprosess kan optimaliseres ved hjelp av tingenes internett, ifølge Fredheim.

– Når man selger fisk, kan sensorene festes på hver kasse, til og med på hver fisk. På den måten kan du garantere for at fisken du selger kommer fra Mehamn, for eksempel, sier han.

– Et annet eksempel er velferd. Sensorene kan gi beskjed om hvor sykehussenga står, om den er rengjort og oppredd. Sensorene blir så rimelige at det ikke finnes grenser for hvor de kan brukes.

Sensoren er utstyrt med radarteknologi og et magnetometer som leser av aktiviteten over asfalten. Foto: Varog Kervarec

Skal koste under én dollar stykket

NB IoT er en av flere standarder for tingenes internett i dag.

– Vi tror det vil være en sameksistens av standarder, som hver kan anvendes til sitt bruk. NB IoT-standarden kan for eksempel brukes til mer kritiske oppgaver, hvor man må vite status på sensoren til enhver tid. Eksempel kan være måling av vannkvalitet eller lysstyring, sier Fredheim.

– Enklere standarder kan brukes til enklere oppgaver, supplerer Fredheim.

En av nøklene til en bred IoT-utrulling er pris. Fredheim anslår at NB IoT-sensorene kommer ned i en pris på under én dollar stykket, mens andre, enklere sensorer blir enda billigere.