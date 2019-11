Slik styrer Tibber oppvarmingen og  elbillading, og kjøper strømmen når den er billigst

Norwegian Tech Awards 2019 – hovedprisen Kandidat nr 3: Tibber. Automatisert energistyring og robotkjøp av strøm.



Ekstern vurdering: – Jeg er imponert over Tibber og har faktisk blitt kunde selv. De er en ny aktør i strømmarkedet som griper de digitale muligheten til fordel for kundene og deres behov for å redusere strømforbruket. De er først ute med å plassere seg mellom strømnettet, strømleverandørene og kundene via nettet hvor det har vært et åpent rom helt til de kom. Ved å komme fra utsiden og tenke nytt har de skapt helt nye muligheter i høyt tempo. De minner meg litt om hvordan Amazon-gründer Jeff Bezos forklarer hva selskapet først og fremst dreier seg om. Det er bedre kvalitet, lavere pris og hurtighet. Det er åpenbart at Tibber har et eksportpotensial for løsningen de har utviklet i Norge og Sverige, sier forskningsdirektør i Sintef Energi, Petter Støa.

Førde: På seg selv kjenner man andre. Huset til Edgeier Vårdal Aksnes brukte 26.000 kWh i året. Hvorfor? Hva sluker mest energi? Hvordan få oversikt og kontroll?

Sammen med sin svenske kamerat Daniel Lindén, stilte Aksnes seg disse spørsmålene samt det vesentlige: Hvordan senke energibruk og senke strømkostnadene?

Svaret var: Den aller billigste strømmen er den du ikke bruker.

Det første Aksnes gjorde for å få ned forbruket, var å installere en varmepumpe, sørge for å styre den smart, og gå helt over til LED-belysning. Det reduserte forbruket til mellom 15 000 og 16 000 kWh.

Men han ville mer, og analyserte effekten av alle mulige måter å spare strøm på. Han og Lindén ville skape et verktøy for folk flest som gav dem innsikt og muligheter til å spare mye strøm.

Begge sa opp godt betalte jobber, og Tibber så dagens lys. De kastet seg over jobben med å bygge en digital plattform som skulle sette folk i stand til å ta grønne valg. Og det skulle være enkelt. Kompleksiteten skulle skjules, mens resultatene skulle vises fram.

Strømhandel

I dag er plattformen godt utviklet og kundene har strømmet til.

I bunnen av plattformen, som folk kan styre fra mobilen, ligger en automatisert innkjøpsmotor for strøm. En robot kjøper strøm der den er billigst der kundene har bolig eller hytte. Det sørger for et dynamisk forhold til alle aktørene som vil selge strøm.

At man får billig strøm er vel og bra, men det å bruke mindre er bedre. Derfor kan Tibber overta styringen av oppvarming og elbillading hos kundene. Ingen løper lenger rundt og skrur av og på strømmen, etter hvert som kravene til oppvaring av rom varierer over døgnet.

Tibbers algoritmer kan analysere boligen og styre panelovner og varmepumper gjennom døgnet. Forutsetningen er at varmekilden har wifi, enten direkte i ovnen, eller i en adapter.

Gjennom boligens adresse får programvaren utetemperatur og solforhold og hvordan de varierer fra time til time. Ved å styre ovnene og lese av termostaten bygges en modell av de ulike rommens isolasjonsgrad. Deretter kan systemet senke temperaturen individuelt i ulike rom som sørger for god varmekomfort når man trenger det, med lavere temperatur og lavere energiforbruk når man sover og er på jobben.

Skifter forbruk

Systemet vet hvordan strømprisen varierer fra time til time. Slike variasjoner blir det mer av når vi får flere utenlandskabler. Derfor kan man redusere forbruket ved å utsette oppvarmingen av vann, lading av elbil og kanskje skru av ovner en kort periode når strømmen er dyr.

Gjennom laderen fra Easee har Tibber forhandlet frem 20 prosent rabatt på strømmen som går med til lading. Det skyldes at laderen kan skrus av på noen millisekunder. Ved å la nettleverandøren få bruke slike kortvarige ladestopp til frekvensregulering av nettet, sparer de inn andre kostbare tiltak.

En liknede avtale ble nylig inngått med Statnett. Nå får Tibber-kundene tilgang til en liknende reguleringsavtale som før bare har kommet industrien til gode. Ved å redusere forbruket i kortere perioder over titusener av panelovner og elbilladere vil forbrukerne får lavere strømpris.

På sikt er målet å nærme seg en halvering strømprisen ved å tilby slik fleksibilitet uten at det vil bety kaldt hus og tom elbil. Det kan høres mye ut, men alternativet ved å kunne klippe forbrukstopper er kostbar utbygging av strømnettet og mer produksjonskapasitet.

Hele plattformen er basert på AI og maskinlæring. Det betyr at den utvikler seg hele tiden. Jo mer data systemet får, jo bedre blir alle operasjonene Tibber jobber for å optimalisere.

Voldsom vekst – men mangler patent

I 2017 omsatte Tibber for 11 millioner kroner, i fjor økte omsetningen til 68 millioner og i år peker prognosen på 275 millioner. Neste år tror selskapet det kan passere 1 milliard.

I dag er Tibber representert i Norge og Sverige og de skal snart inn i Tyskland. Deretter skal de etablere seg i flere europeiske land.

Programvaren og ideene er ikke patentert. Forspranget er det som skal sikre konkurransekraften, i tillegg til å ha de beste algoritmene og den raskeste læringen, ifølge selskapet selv.