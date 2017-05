Slik kartlegger du din egen kompetanse

Hva kan du - egentlig? En hel del, sikkert. Men hva? Hvis kompetanse defineres som summen av en persons kunnskaper og ferdigheter må du ha noe å summere. Slik blir du bevisst egen kompetanse.

– Det som kjennetegner ingeniører og andre kunnskapsarbeidere er at de i jobbsituasjonen utfører oppgaver der de både utnytter og utvikler kunnskapene sine, sier Kjersti Isachsen, leder for Karrieresenter Telemark.

Isachsen har jobbet med flere ingeniører, og et fellestrekk er at mange ikke er trent i å finne ord for å snakke om kompetansen sin.

– For å gjøre kompetansen sin synlig og salgbar overfor potensielle arbeidsgivere må man kunne beskrive den. Det handler om å vise hva du har å legge i potten i en arbeidssituasjon.

Hva lærte jeg?

Et godt utgangspunkt kan være å spørre seg: hva lærte jeg da gjorde den oppgaven? Hva kan jeg nå som jeg ikke kunne da? Hva ville jeg ikke kunnet dersom jeg ikke hadde gjort dette?