Slik kan publikum sende video til brannvesenet mens brannen pågår

I mange år har vi snakket om hvordan nødetatene trenger bilder og video. Det nye nødnettet er beregnet på talekommunikasjon, og har svært liten datakapasitet. Men mobiloperatørene har sørget for at Norge er smekk full av god dekning på flere teknologier og frekvenser.

Det som trengs er noen til å utvikle enkle tjenester som sørger for at både nødetatene selv og publikum kan rapportere levende bilder til nødsentraler. Det kan være fra vanlige mobiler eller fra hjelmkameraer. Med en slik oversikt blir det mye enklere å skaffe oversikt over situasjonen og dirigere hjelpeinnsatsen dit den trengs.

Går det som Norut i Tromsø i samarbeid med Salten Brannvesen ønsker, kan dette bli en svært viktig video-plattform for nød og krisesituasjoner i fremtiden. Njål T. Borch i Norut er ukens gjest.

