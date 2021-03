Slik kan Norge bli en europeisk batterigigant

I dag snakker vi med Tom Einar Jensen om det som kanskje er Norges største industrielle mulighet på mange årtier; batterier.

Da Freyr ble annonsert for under to år siden var det starten på noe som nå ser ut til å utvikle seg til en ny norsk storindustri. Siden har det kommet to andre aktører, men Freyr ligger godt an i løypa. Om et år åpner de den første produksjonslinjen og vekstplanene deretter er aggressive.

Batteriproduksjon er bare en av de tunge industrielle virksomhetene som skal etableres. Slik virksomhet trekker også med seg mange nye industrielle muligheter både opp- og nedstrøms. Norge er godt plassert for å få i gang en betydelig produksjon av råmaterialer.

Alt denne produksjonen krever er strøm. Grønn strøm. Det er et svært godt argument overfor bilindustrien. Den vil ikke produsere grønne kjøretøyer basert på batterier som er framstilt med strøm fra fossil energi.

Tom Einar Jensen har stor tro på at batterier kan bli Norges største industri i løpet av de ti neste årene. Freyr skal gjøre sitt gjennom å bygge produksjonskapasitet og å henge med i teknologikappløpet som pågår over hele verden.

