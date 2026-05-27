Slår alarm: Vannkraften kan miste tilgang på milliarder av kroner

I mars åpnet EU-kommisjonen for å revidere sin såkalte taksonomi, regelboken som definerer hva som er bærekraftig og ikke. Målet er å forenkle reglene, men for den norske regjeringen er det en risiko for at vannkraften mister tilgang på milliarder av kroner.

– Hvis de foreslåtte endringene i kriteriene for vannkraft blir vedtatt, risikerer en betydelig del av norsk vannkraft å ikke møte kriteriene. Bare i Norge er det planlagt investeringer på flere milliarder euro i de kommende årene, skriver finans, klima, og energiministrene Stoltenberg, Bjelland-Eriksen, og Aasland til kommisjonen.

Taksonomien ble foreslått i 2020 og innført i 2022 . Den er viktig for at bedrifter skal få tilgang på investeringer. Den har blant annet fått kritikk for å ikke definere store deler av vannkraften og atomkraft som «bærekraftige».

EU-kommisjonen vil ikke svare på spørsmål rundt mulige endringer i taksonomien før de eventuelt blir lagt frem. Det sier talsperson i kommisjonen, Paula Pinho, til Energi og Klima.

Det kommisjonen har foreslått, er å gjøre endringer i de delegerte rettsaktene til taksonomien, som innebærer strengere krav til at vannkraft ikke skal ha en stor skadelig innvirkning på miljø og vannkvalitet. Disse kriteriene skal samordnes med kravene i EUs vanndirektiv.

Men de norske ministrene mener kommisjonens foreslåtte endringer i taksonomien ikke er samordnet. Der vanndirektivet tillater for unntak, er det ikke lagt opp til dette i den nye taksonomien, advarer de. Også Norsk Hydro og Statkraft har advart om det samme.

Ministrene påpeker videre at investeringer i vannkraft er i tråd med EUs ambisjoner om å redusere avhengigheten av olje og gass, samt øke elektrifiseringen. EU-kommisjonen arbeider nå for fullt med en egen handlingsplan for elektrifisering, som skal legges frem til sommeren.

Omtrent samtidig kommer også de endelige forslagene om endringer i taksonomien.

Saken er først publisert på Energi og Klima.