Skogbrannene i Hellas: To brannhelikoptere har kollidert

Det opplyser greske brannmyndigheter, som ikke sier noe om skadeomfanget og eventuelle skadde.
Kollisjonen skjedde like vest for hovedstaden Aten.
En leteaksjon etter besetningsmedlemmene er nå satt i gang, opplyser brannvesenet.
Hellas har vært hardt rammet av en rekke branner denne uka, blant annet på øya Kreta. De siste dagene har også en brann utenfor Aten vist seg vanskelig å slokke.
100 hjem er blitt ødelagt, og søndag fortsatte brannvesenet å forsøke å slokke flammene. Til sammen har tre brannkonstabler mistet livet i Hellas i forbindelse med slokkingsarbeid.
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