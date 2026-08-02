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luftfart

Skogbrannene i Hellas: To brannhelikoptere har kollidert

To greske brannhelikoptere har kollidert i forbindelse med slokkingsarbeid av en brann utenfor Aten i Hellas.

Et brannhelikopter slipper ned vann på en røykfyllt skog under en skogbrann nær Porto Germeno, nordvest for Aten i Hellas søndag 2. august.
Et brannhelikopter slipper ned vann på en røykfyllt skog under en skogbrann nær Porto Germeno, nordvest for Aten i Hellas søndag 2. august. Foto: AP Photo/Michael Varaklas
NTB
2. aug. 2026 - 15:55

Det opplyser greske brannmyndigheter, som ikke sier noe om skadeomfanget og eventuelle skadde.

Kollisjonen skjedde like vest for hovedstaden Aten.

En leteaksjon etter besetningsmedlemmene er nå satt i gang, opplyser brannvesenet.

Hellas har vært hardt rammet av en rekke branner denne uka, blant annet på øya Kreta. De siste dagene har også en brann utenfor Aten vist seg vanskelig å slokke.

100 hjem er blitt ødelagt, og søndag fortsatte brannvesenet å forsøke å slokke flammene. Til sammen har tre brannkonstabler mistet livet i Hellas i forbindelse med slokkingsarbeid.

Trump forteller at USA opphever blokaden og be skipene om å starte motorene.
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helikopterluftfartSkogbrann
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