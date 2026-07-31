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Brann

Kommunen om brannen i Krokstadelva: Problemer ved seks vannuttak

Problemene påvirket ikke utfallet av brannen, sier stabsleder i Drammensregionens brannvesen.

Brannvesenet opplevde problemer med flere vannuttak under slukningsarbeidet i Krokstadelva.
Brannvesenet opplevde problemer med flere vannuttak under slukningsarbeidet i Krokstadelva. Foto: Thomas Fure/NTB
NTB
31. juli 2026 - 07:32

Brannvesenet hadde problemer med fem brannkummer og én brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstadelva.

Drammen kommune opplyser om utfordringene i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet.

De har likevel tidligere presisert til VG at de hadde god tilgang til vann på grunn av tankbilene som kom til stedet, og helikoptrene som bidro i slukningsarbeidet.

– Brannvesenet har tidligere uttalt at forhold ved brannkummer og vanntrykk ikke har påvirket utfallet av brannen. Dette er fortsatt vår vurdering av situasjonen, sier stabsleder Tony Ugstad i Drammensregionens brannvesen torsdag.

Møtte på utfordringer

Problemene oppsummeres på denne måten:

  • Begrenset fysisk plass i enkelte kummer gjorde det vanskelig å montere brannvesenets utstyr.
  • Én kum var fysisk merket som brannkum, men viste seg å være en ordinær vannkum, i tråd med kommunens digitale kartgrunnlag.
  • I enkelte kummer måtte tilleggsutstyr eller kumstige fjernes før brannvesenet kunne koble seg til.
  • Ett kumlokk var gjengrodd og måtte frigraves og spyles før det kunne tas i bruk.
  • Én brannkum hadde kun ett uttak, noe som begrenset muligheten for tilkobling.
  • Én brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt.

Skal evalueres

– Vi skal nå gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen sammen med brannvesenet. Målet er å kartlegge hendelsesforløpet og de faktiske forholdene, lære av erfaringene og vurdere hvilke forbedringer som kan gjøres i rutiner, systemer og infrastruktur, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma.

Storbrannen i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli. Brannen regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert.

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