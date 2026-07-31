Kommunen om brannen i Krokstadelva: Problemer ved seks vannuttak

Brannvesenet hadde problemer med fem brannkummer og én brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstadelva.
Drammen kommune opplyser om utfordringene i en pressemelding torsdag ettermiddag.
Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet.
De har likevel tidligere presisert til VG at de hadde god tilgang til vann på grunn av tankbilene som kom til stedet, og helikoptrene som bidro i slukningsarbeidet.
– Brannvesenet har tidligere uttalt at forhold ved brannkummer og vanntrykk ikke har påvirket utfallet av brannen. Dette er fortsatt vår vurdering av situasjonen, sier stabsleder Tony Ugstad i Drammensregionens brannvesen torsdag.
Møtte på utfordringer
Problemene oppsummeres på denne måten:
- Begrenset fysisk plass i enkelte kummer gjorde det vanskelig å montere brannvesenets utstyr.
- Én kum var fysisk merket som brannkum, men viste seg å være en ordinær vannkum, i tråd med kommunens digitale kartgrunnlag.
- I enkelte kummer måtte tilleggsutstyr eller kumstige fjernes før brannvesenet kunne koble seg til.
- Ett kumlokk var gjengrodd og måtte frigraves og spyles før det kunne tas i bruk.
- Én brannkum hadde kun ett uttak, noe som begrenset muligheten for tilkobling.
- Én brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt.
Skal evalueres
– Vi skal nå gjennomføre en grundig evaluering av hendelsen sammen med brannvesenet. Målet er å kartlegge hendelsesforløpet og de faktiske forholdene, lære av erfaringene og vurdere hvilke forbedringer som kan gjøres i rutiner, systemer og infrastruktur, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma.
Storbrannen i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli. Brannen regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Over 110 hus brant ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert.
– Enkelte områder i Europa har de gitt opp