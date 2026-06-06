Næringslivsopprør mot Høyres havvind-brems

– Ikke trekk i håndbrekket nå. Ikke stem bort jobber Norge ennå ikke har rukket å skape, heter det i et opprop som over 30 aktører fra næringsliv, fagbevegelse, kommuner og maritime aktører langs kysten har skrevet under på.

Blant dem er AF Gruppen, Offshore Norge, NHO i Agder, Rogaland og Vestland, Fellesforbundet på flere steder på Vestlandet og næringsforeningene i Bergen, Agder, Haugalandet, Kristiansandregionen og Stavangerregionen.

Bakgrunnen for oppropet er dramatikken rundt et stortingsforslag fra Høyre, som kan få flertall på Stortinget i neste tirsdag.

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Høyre-ordfører: – Skaper en veldig uforutsigbarhet

I forslaget kreves det en ekstra runde med kvalitetssikring rundt statlig støtte til flytende havvind.

Dette kan bremse framdriften, og i verste fall sette hele flytende havvind-prosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i spill.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen vil bruke 35 milliarder kroner i subsidier på flytende havvind. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Støre-regjeringen har lagt opp til subsidier på 35 milliarder kroner til utbyggingen.

– I utgangspunktet er det jo god Høyre-politikk å ha kontroll på hvordan man bruker statlige penger. Men problemet er tidspunktet det kommer på. Aktørene har jo jobbet i årevis med å klare å få til disse prosjektene, og nå så de liksom fram mot den siste konkurransen for dette området, sier Høyre-ordfører Monika Lindanger i Tysvær til NTB.

Hun støtter ikke opp om linjen hennes parti har lagt seg på sentralt, og har vært med på å organisere oppropet som kom i stand etter at KrF varslet støtte til forslaget denne uken.

– Det skaper jo en veldig usikkerhet og uforutsigbarhet for aktørene som holder på å jobbe opp mot konkurransen, sier hun.

– Kan bli en historisk feilvurdering

I tillegg til Høyre og KrF, har også Rødt tidligere varslet støtte til forslaget. Dermed mangler kun Frp for flertall. Partiet har sagt at de vil avklare på tirsdag om hva de vil stemme.

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Nå advarer de over 30 aktørene i oppropet Stortinget mot å sette på havvind-bremsene.

– Næringslivet kan leve med tøffe krav. Det som er vanskeligere å leve med, er at rammevilkårene endres sent i løpet. Dersom framdriften settes på vent nå, sender Norge et signal om at store industrisatsinger kan bli usikre når de nærmer seg realisering. Det kan bli en historisk feilvurdering, skriver de.

– Alltid håp i hengende snøre

Mandag reiser en delegasjon fra Vestlandet til Oslo for politiske møter, i et siste forsøk på å avverge vedtaket.

– Det er alltid håp i hengende snøre, sier Tysvær-ordføreren.

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– Hva synes du om måten ditt eget parti sentralt har håndtert denne saken?

– Det er lov å være uenige i Høyre også. Jeg hadde jo ønsket at vi kunne hatt en dialog på et litt tidligere tidspunkt, og at vi kanskje kunne komme fram til et annet forslag. Men når det ble som det ble, så har vi egentlig hatt gode diskusjoner og uenigheter internt, sier hun.

Men:

– Jeg er usikker på om de faktisk skjønner konsekvensene av dette på Haugalandet og i hele Rogaland. Det er jo egentlig hele kysten langs både Rogaland og Agder som har støttet opp om dette, sier Lindanger.

– Det var jo et tema da den nye ledelsen i Høyre ble valgt, at den er veldig Østlandsdominert. Er det det vi ser konsekvensene av nå?

– Nei, det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes at vi har hatt veldig god dialog, og mye tettere møter. Det er forholdsvis enkelt å få tak i de i Oslo. Så jeg synes egentlig at Ine (Eriksen Søreide) har startet godt. Samtidig kan vi alltid bli bedre.

Oppropet Her er hele listen over aktører som støtter oppropet: AF Gruppen

Bergen Næringsråd

Bømlo Næringsråd

Fellesforbundet avdeling 14 – Rogaland Transportarbeiderforening

Fellesforbundet avdeling 25 Stavanger og Omegn

Fellesforbundet Jæren, avdeling 91

Fellesforbundet Region Sørvest

GCE NODE

Haugaland Næringspark

Haugaland Vekst IKS

Haugalandsrådet

Karmsund Havn IKS

LO Agder

LO Nord-Rogaland

LO Rogaland

LO Vestland

Maritimt Forum

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland

Nasjonalt Kompetansesenter for Havvind

NHO Agder

NHO Rogaland

NHO Vestland

Norsk Arbeidsmandsforbund, avdeling 7

Norwegian Offshore Wind

Næringsalliansen i Agder

Næringsforeningen Haugalandet

Næringsforeningen i Kristiansandregionen

Næringsforeningen i Stavangerregionen

Offshore Norge

Stord Næringsråd

Sunnhordlandsrådet Vis mer