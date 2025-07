Skarfjellet har beveget seg 2,5 meter på to uker – NVE fraråder all ferdsel

NVE skriver i en pressemelding at det siden målingene startet, 14. juli har vært registrert i overkant av 2,5 meter bevegelse i Skarfjellet.

Hastigheten har vært jevn gjennom hele måleperioden, og er opptil 1,5 centimeter per time i enkelte punkt, men er generelt under én centimeter per time, opplyser NVE.

Det er den øvre delen av det ustabile fjellpartiet som beveger seg raskest, mens hastigheten synker gradvis lenger ned i fjellsiden. Det har gått flere steinsprang fra fjellsiden den siste tiden, noe NVE mener er en naturlig konsekvens av bevegelsene.

Fortsetter overvåkingen

Et potensielt skred vil ikke nå bebyggelse, men kan være farlig for turgåere i det store utløpsområdet.

– Vi fraråder å ferdes i området, sier geolog Gustav Pless i NVEs fjellskredovervåking.

Også Sunndal kommune ber folk holde seg unna området inntil videre.

Det har de siste dagene vært perioder med intenst regnvær i området rundt Skarfjellet. Blant annet kom det i løpet av litt mer enn én time torsdag kveld 28,9 millimeter nedbør på Innerdalen målestasjon. Likevel har ikke bevegelseshastigheten endret seg vesentlig.

NVE skriver at de fortsetter overvåkingen av Skarfjellet, og vil informere om eventuelle endringer.

Usikre på rasvolumet

Det ustabile området i Innerdalen strekker seg fra 800 til 1150 meter over havet og dekker cirka 120.000 kvadratmeter. Volumet som kan rase ut anslås til mellom to og fire millioner kubikkmeter, og det ustabile partiet er avgrenset av en sprekk i bakkant.

Grunnen til at volumet på massene som truer med å rase ut ikke kan slås fast mer nøyaktig, er usikkerhet rundt hvor dypt bevegelsene går, opplyser NVE.

Det var etter at det siden i vår har vært observert flere steinsprang og steinskred at NVE ble tilkalt for å overvåke Skarfjellet. Etter at de satte i gang med kontinuerlige målinger med bakkebasert InSAR-radar 14. juli, ble det konstatert at i løpet av én time flyttet fjellet seg 1,5 centimeter, noe som var langt mer enn tidligere satellittmålinger hadde vist.