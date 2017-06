Avfall har aldri vært så spennende som det er i dag. Når regjeringen snart kommer med ny avfallsmelding, håper jeg at de kaster dagens mest utdaterte regler på dynga og gjenbruker de reglene som fungerer godt.

Resultatet kommer til å påvirke både miljøet vårt og bunnlinjen til din bedrift.

Derfor er avfallsmeldingen viktig. Skal vi fortsette å kaste bort ressurser, eller kommer regjeringen til å legge til rette for mulighetene som finnes i det rustne gullet?

Med litt vilje kan vi få døde ting til å gjenoppstå for å bli brukt om og om igjen. Denne aktive reinkarnasjonen er sirkulærøkonomi.

Hvis jeg fikk skrive avfallsmeldingen

I en god avfallsmelding følger regelverket med i timen. Hvis vi skal få enda bedre, billigere og mer miljøvennlig avfallshåndtering trenger vi også et regelverk som åpner for innovasjon i årene som kommer.

Avfallsmeldingen må glemme de tekniske spesifikasjonene om hvordan avfallet må håndteres, men heller presisere at det må håndteres riktig. Så får vi som håndterer avfallet jobbe for å få mest mulig verdi ut av avfallet, og myndighetene være kontrollorgan.

Stig Ervik, administrerende direktør Norsirk

Det betyr først og fremst at avfallsaktørene må å øke gjenbruksandelen og gjenvinningsandeler. For å få til det må vi ha mer ambisiøse mål for gjenbruk, satsing på FOU og endre reguleringene for håndtering.

Hvis vi i Norsirk fikk skrive avfallsmeldingen ville den vært uten reguleringer som hemmer innovasjon.

Kommunene er nøkkelen til suksess

Målet er at økonomien blir sirkulær. Gjennom bedre utnyttelse av ressurser og mer innovasjon, kan vi utvikle nye produkter, nye tjenester og et helt nytt marked. Vi blir i større grad selvforsynte med ressurser og verdifulle metaller. Mer gjenbruk vil skape flere arbeidsplasser og et bedre miljø.

Ettersom kommunene har monopol på avfallsinnhenting fra forbrukerne, er det de som er portvoktere inn til sirkulærøkonomien. Det er i kommunenes interesse å inkludere avfallsekspertene. Vi bør ikke kreve at alle kommuner skal ha spesialistkompetanse på alle de ulike avfallstypene. Norsirk tror kommunene kommer bedre ut med å være eksperter på kjøp av de riktige avfallstjenester i henhold til kravene i den nye sirkulærøkonomien.

Vi i Norsirk er klar for å bidra med håndtering av EE-produkter, batterier og emballasje, men er kommunene klare til å inkludere produsentansvars selskaper som oss enda mer inn i systemene sine?

I Norge har vi et godt utgangspunkt og finansielle muskler til å være verdensledende på sirkulærøkonomi. Vi skal sørge for at ditt avfall gjenoppstår, så lenge regjeringen tar grep og leverer en god avfallsmelding.

Vi vil også minne om at det ofte er «de etablerte» som ikke ønsker nye ideer og forretningsmodeller, som bruker store ressurser på å påvirke politikere, og ikke de selskapene som kommer med ideene og nyetableringene.

Vidar Helgesen, vi har forventinger til denne meldingen.